Real Madrilek kargutik kendu du Xabi Alonso tolosarra, eta Arbeloak hartuko du bere lekua

Talde zuriak ohar baten bidez jakinarazi duenez, entrenatzaile gipuzkoarrarekin "ados jarrita, lehen taldeko entrenatzaile izateari uztea erabaki dute".

Xabi Alonso
Xabi Alonso entrenatzaile tolosarra Espainiako Superkopako finalean. Argazkia: EFE
author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Real Madrilek Xabi Alonso kargutik kentzea erabaki du Bartzelonaren aurka Espainiako Superkoparen finala galdu ondoren. Talde zuriak ohar baten bidez jakinarazi duenez, "teknikariarekin ados jarrita, lehen taldeko entrenatzaile izateari uztea erabaki dute". Gainera, klub merengeak jakitera eman du Alvaro Arbeloa izango dela lehen taldeko entrenatzaile berria.

"Xabi Alonsok beti izango du madrildar guztien maitasuna eta miresmena, Real Madrilen mito bat delako eta gure klubaren balioak uneoro erakutsi dituelako. Real Madril beti izango da bere etxea", ziurtatu du Florentino Perezek zuzentzen duen taldeak oharrean.

Alvaro Arbeloak zurien bigarren taldea zuzentzen zuen 2025eko ekainetik, Raul Gonzalezen lekukoa hartuz, eta bere teknikari ibilbide osoa harrobian egin du.

Arbeloak, jokalari gisa, Real Madrilen elastikoa defendatu zuen 2009 eta 2016 artean, 238 partida ofizialetan, eta zortzi garaikur irabazi zituen: bi Europako Kopa, Kluben Munduko Kopa bat, Europako Superkopa bat, Liga bat, bi Errege Kopa eta Espainiako Superkopa bat.

Arbeloak lehen taldearen aulkia hartu du, bigarren taldean hilabete batzuk eman ondoren. Zurien bigarren taldea Lehen RFEFko 1. multzoko laugarren postuan dago.

Real Madrilen oharrean ez da zehazten Alvaro Arbeloak lehen taldeko prestatzaile gisa izango duen kontratuaren iraupena. Lehen erronka asteazken honetan izango da, Errege Kopako final-zortzirenak jokatzeko Albaceteri egingo dion bisitan.

