Real Madrilek kargutik kendu du Xabi Alonso tolosarra, eta Arbeloak hartuko du bere lekua
Talde zuriak ohar baten bidez jakinarazi duenez, entrenatzaile gipuzkoarrarekin "ados jarrita, lehen taldeko entrenatzaile izateari uztea erabaki dute".
Real Madrilek Xabi Alonso kargutik kentzea erabaki du Bartzelonaren aurka Espainiako Superkoparen finala galdu ondoren. Talde zuriak ohar baten bidez jakinarazi duenez, "teknikariarekin ados jarrita, lehen taldeko entrenatzaile izateari uztea erabaki dute". Gainera, klub merengeak jakitera eman du Alvaro Arbeloa izango dela lehen taldeko entrenatzaile berria.
"Xabi Alonsok beti izango du madrildar guztien maitasuna eta miresmena, Real Madrilen mito bat delako eta gure klubaren balioak uneoro erakutsi dituelako. Real Madril beti izango da bere etxea", ziurtatu du Florentino Perezek zuzentzen duen taldeak oharrean.
Alvaro Arbeloak zurien bigarren taldea zuzentzen zuen 2025eko ekainetik, Raul Gonzalezen lekukoa hartuz, eta bere teknikari ibilbide osoa harrobian egin du.
Arbeloak, jokalari gisa, Real Madrilen elastikoa defendatu zuen 2009 eta 2016 artean, 238 partida ofizialetan, eta zortzi garaikur irabazi zituen: bi Europako Kopa, Kluben Munduko Kopa bat, Europako Superkopa bat, Liga bat, bi Errege Kopa eta Espainiako Superkopa bat.
Arbeloak lehen taldearen aulkia hartu du, bigarren taldean hilabete batzuk eman ondoren. Zurien bigarren taldea Lehen RFEFko 1. multzoko laugarren postuan dago.
Real Madrilen oharrean ez da zehazten Alvaro Arbeloak lehen taldeko prestatzaile gisa izango duen kontratuaren iraupena. Lehen erronka asteazken honetan izango da, Errege Kopako final-zortzirenak jokatzeko Albaceteri egingo dion bisitan.
Valverde Zigandari buruz: "Pertsona batzuekin lotura berezia duzu, eta nik berarekin horixe daukat"
"Zelaian genuen jokatzen genuenean eta kanpoan ere bai. Baina horrek ez du kentzen bihar elkar ikusi nahi ez izatea", esan du entrenatzaile zuri-gorriak txantxetan. Bestalde, Valverdek ohartarazi du Cultural Leonesaren aurkako Errege Kopako kanporaketari aurre egiteko "modu bakarra indartsu zelairatzea" dela, Bartzelonaren aurkako Superkopan jasotako jipoiaren "presioari" aurre eginez. Azkenik, adierazi du oraindik ez duela klubeko arduradunekin hitz egin bere etorkizunari buruz.
Bartzelona, Superkopako txapeldun Real Madrili irabazita (3-2)
Viniciusek eta Gonzalok berdindu egin dituzte Raphinharen eta Lewandowskiren golak, baina Raphinhak berak sartu du bere bigarrena bere taldea txapeldun egiteko.
Lisci: "Partida hau ehun aldiz jokatu eta behin galtzen dugu"
Osasunako entrenatzaileak Gironaren aurka jasotako porrotaz (1-0) hitz egin du EA Sports Ligako 19. jardunaldian.
Badalonak Athleticen bolada ona geldiarazi du Lezaman (0-0)
Levante Badalonak Athleticen bolada ona geldiarazi du larunbat honetan Lezaman, golik eta ia aukerarik izan ez duen partida parekatu batean. Lau garaipen jarraian zeramatzaten zuri-gorriek, hiru F Moeve Ligan.
Eibarrek ezin izan du punturik eskuratu Burgosen aurka (1-0)
Partida parekatua izan den arren, Burgosek bigarren zatian sartutako gola erabakigarria izan da; armaginak, azken minutura arte saiatu diren arren, ez dute berdinketa lortu.
Osasunak norabiderik gabe jarraitzen du etxetik kanpo (1-0)
Varaten golak garaipena eman dio Gironari, eta gorritxoek irabazi gabe jarraitzen dute bisitari moduan.
Toni Martinez: "Lehen zati oso duina egin dugu, baina konturatu orduko 3-0 gindoazen"
Alavesek porrot gogorra jaso du Vila-realen etxean, nahiz eta lehen zatian oso ondo aritu den. Toni Martinezek sartu du babazorroen gola, 85. minutuan.
Sansek eta Albacetek balio gutxiko berdinketa lortu dute (0-0)
Txuri-urdinek Zubietan jokatutako lehen partidan, bi taldeek aukera ugari izan dituzte, baina inork ez du golik egiterik lortu.
Alavesek 3-1 galdu du Vila-realen aurka
Bigarren zatian, Moleirok, Gerard Morenok eta Mikautadzek sartutako golek erabaki dute partida, nahiz eta Toni Martinezek aldea murriztu du 85. minutuan. Babazorroek hiru gol jaso dituzte, akatsik egin gabe.