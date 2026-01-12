El Real Madrid ha decidido prescindir de Xabi Alonso tras caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, y en comunicado informa que "de mutuo acuerdo" con el técnico "ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo". Además, el club merengue ha comunicado ya que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo.

"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", ha asegurado el club dirigido por Florentino Pérez en el comunicado.

Álvaro Arbeloa dirigía al Castilla desde junio de 2025, tomando el relevo de Raúl González, y toda su carrera como técnico se ha desarrollado en la cantera madridista donde comenzó en la temporada 2020/21 dirigiendo al Infantil A, en la que se proclamó campeón de Liga.