El Real Madrid destituye al tolosarra Xabi Alonso y pone a Arbeloa al frente
El Real Madrid ha decidido prescindir de Xabi Alonso tras caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, y en comunicado informa que "de mutuo acuerdo" con el técnico "ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo". Además, el club merengue ha comunicado ya que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo.
"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", ha asegurado el club dirigido por Florentino Pérez en el comunicado.
Álvaro Arbeloa dirigía al Castilla desde junio de 2025, tomando el relevo de Raúl González, y toda su carrera como técnico se ha desarrollado en la cantera madridista donde comenzó en la temporada 2020/21 dirigiendo al Infantil A, en la que se proclamó campeón de Liga.
Arbeloa, como jugador, defendió la camiseta del Real Madrid entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales, en los que ganó ocho títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.
Un Arbeloa que asume el banquillo del primer equipo tras solo unos meses en el RM Castilla, en los que tiene al filial madridista en cuarta posición del Grupo 1 de Primera RFEF.
En el comunicado del Real Madrid no se especifica la duración del contrato de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo, cuyo primer reto será este miércoles, en la visita al Albacete para la disputa de los octavos de final de la Copa del Rey.
