Osasunak arnasa hartu du Alavesen kontura (3-0)

Budimirren bi golek, boleaz eta penaltiz, eta Raul Garcia de Harorenak Gabonetako geldialdia lasaixeago pasatzeko aukera emango die gorritxoei.

Osasuna striker Ante Budimir (2R) celebrates after scoring during LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Deportivo Alaves held at El Sadar stadium in Pamplona, Spain, 20 December 2025. EFE/ Villar Lopez

Budimir, penaltiz sartutako gola ospatzen. Argazkia: EFE

author image

I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Osasunak arnasa hartu du Alaves 3-0 garaituta larunbat honetan Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 17. jardunaldiko euskal derbian. Budimirren bi golek, boleaz eta penaltiz, eta Raul Garcia de Harorenak gorritxoen alde jarri dute markagailua, Gabonetako geldialdia lasaixeago pasatzeko aukera emango dien garaipena lortzeko.

Partida intentsitate handiarekin hasi da. Gorritxoak erasoan aritu dira hasieratik, eta gutxi behar izan dute lehen sustoa emateko, Budimirrek buruz errematatu duen baloi bat gutxigatik desbideratuta joan baita.

Babazorroek behetik gora egin dute, eta baloiaren kontrola eskuratu dute zenbait minututan. Catenak Rebbachen jokaldia moztu behar izan du, eta Sergio Herrera bikain aritu da Ibañez gorritxo ohiaren jaurtiketa gogorra desbideratzeko.

Ondoren, partida parekatu egin da eta kolpe trukea hasi da, baina Osasunak izan du aukerarik argiena: Aimar Orozek bigarren zutoinera jaurti du eta Siverak esku hartu behar izan du gola saihesteko.

Minutuek aurrera egin ahala, norgehiagoka erritmoa eta intentsitatea galtzen joan da. Zehaztasun faltak eta defentsa lan handiagoak areetara iristea zaildu dute, eta horrek estali egin du partidaren distira.

Talde nafarra erasokor itzuli da bigarren zatian. Budimirrek langa gainetik errematatu du berriro, eta Siverak gorritxoen gola eragotzi du Ruben Garciaren eta Budimirren bi errematetan geldiketa bikainak eginda.

Partidaren lehen 60 minutuak igaro direnean, Toni Martinez area txikira sartu da baloiarekin, baina Sergio Herrerak bikain estali dio atea, eta gelditu egin du horren jaurtiketa.

Partida berdinduta amaituko zela ematen zuenean, Budimirrek bolea bikaina egin du gol ikusgarri batekin markagailua irekitzeko (1-0).

Konformatu beharrean, Osasunak gehiago nahi izan du, eta erdiraketa batean Paradak besoarekin ukitu du baloia. Epaileak penaltia adierazi du, eta hamaika metroko puntutik jaurtiketa gauzatuta, Budimirrek erabakita utzi du derbia (2-0).

Luzapenean, Raul Garcia de Harok 3-0ekoa sartu du.

