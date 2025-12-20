Osasunak arnasa hartu du Alavesen kontura (3-0)
Budimirren bi golek, boleaz eta penaltiz, eta Raul Garcia de Harorenak Gabonetako geldialdia lasaixeago pasatzeko aukera emango die gorritxoei.
Osasunak arnasa hartu du Alaves 3-0 garaituta larunbat honetan Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 17. jardunaldiko euskal derbian. Budimirren bi golek, boleaz eta penaltiz, eta Raul Garcia de Harorenak gorritxoen alde jarri dute markagailua, Gabonetako geldialdia lasaixeago pasatzeko aukera emango dien garaipena lortzeko.
Partida intentsitate handiarekin hasi da. Gorritxoak erasoan aritu dira hasieratik, eta gutxi behar izan dute lehen sustoa emateko, Budimirrek buruz errematatu duen baloi bat gutxigatik desbideratuta joan baita.
Babazorroek behetik gora egin dute, eta baloiaren kontrola eskuratu dute zenbait minututan. Catenak Rebbachen jokaldia moztu behar izan du, eta Sergio Herrera bikain aritu da Ibañez gorritxo ohiaren jaurtiketa gogorra desbideratzeko.
Ondoren, partida parekatu egin da eta kolpe trukea hasi da, baina Osasunak izan du aukerarik argiena: Aimar Orozek bigarren zutoinera jaurti du eta Siverak esku hartu behar izan du gola saihesteko.
Minutuek aurrera egin ahala, norgehiagoka erritmoa eta intentsitatea galtzen joan da. Zehaztasun faltak eta defentsa lan handiagoak areetara iristea zaildu dute, eta horrek estali egin du partidaren distira.
Talde nafarra erasokor itzuli da bigarren zatian. Budimirrek langa gainetik errematatu du berriro, eta Siverak gorritxoen gola eragotzi du Ruben Garciaren eta Budimirren bi errematetan geldiketa bikainak eginda.
Partidaren lehen 60 minutuak igaro direnean, Toni Martinez area txikira sartu da baloiarekin, baina Sergio Herrerak bikain estali dio atea, eta gelditu egin du horren jaurtiketa.
Partida berdinduta amaituko zela ematen zuenean, Budimirrek bolea bikaina egin du gol ikusgarri batekin markagailua irekitzeko (1-0).
Konformatu beharrean, Osasunak gehiago nahi izan du, eta erdiraketa batean Paradak besoarekin ukitu du baloia. Epaileak penaltia adierazi du, eta hamaika metroko puntutik jaurtiketa gauzatuta, Budimirrek erabakita utzi du derbia (2-0).
Luzapenean, Raul Garcia de Harok 3-0ekoa sartu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Blanco: "Askoz gehiago exijitu behar diogu geure buruari"
Alaveseko jokalariak Osasunaren aurka galdutako derbiaz hitz egin du (3-0) Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 17. jardunaldiko partidan.
Herrera: "Erraza dirudi, baina asko borrokatu behar izan dugu"
Osasunako atezainak Alavesen aurka irabazitako derbiaz (3-0) hitz egin du Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 17. jardunaldiko partidan.
Pellegrino Matarazzo, Realeko entrenatzaile berria 2027ko ekainera arte
Klubak jakinarazi du astelehenean, 16:00etatik aurrera, aurkezpen ofiziala egingo duela Anoetan.
Mikel Oyarzabal: "Ez gara teklarekin ematen ari"
Realak bana egin du Levanteren aurka etxetik kanpo jokatu duen EA Sports Ligako 16. jardunaldiko partidan. Partidaren amaieran, Mikel Oyarzabalek burumakur azaldu du ez direla erabaki egokiak hartzen ari, eta erantsi du momentu gogorra dela guztientzako.
Nola ikusten dute derbia Osasunako eta Alaveseko zaleek?
Osasunak eta Alavesek derbia jokatuko dute Sadarren EA Sports Ligako 17. jardunaldian. Gorritxoak jaitsiera postuetatik gertu daude, eta babazorroei ere gauzak zailduko zaizkie, galduz gero. Zer uste dute bi taldeetako zaleek?
Eibar garaipenaren bidera itzuli da Valladolid menderatuta (3-0)
Armaginak hasieratik bukaeraraino nagusitu dira, eta emaitza honekin amaiera eman diote bolada txarrari, bost jardunalditan garaipenik lortu gabe egon eta gero.
Chacho Coudet: "Osasunaren aurka irabaztea primerakoa litzateke, horretarako prestatu gara"
Talde babazorroa ez da bakarrik egongo Iruñean, 500 jarraitzaile baino gehiago izango baititu Chacho Coudeten taldeak, Errege Kopako hurrengo fasera Sevillaren aurka garaipen on batekin igaro ondoren.
Jon Ansotegi: "Etxetik kanpo jokatzeko eta emaitza on bat ateratzeko aukera bezala ikusi behar dugu"
Realak urteko azken partida jaitsiera postuetan sartuta jokatuko du, bitarteko entrenatzaile batekin eta etxetik urrun. Taldea konfiantza momentu altuenean ez egon arren, funtsezkoa da urtea ondo amaitzea eta Ansotegik partidaren aurreko prentsaurrekoan azaldu du Levanteren aurkako partida aukera bezala ikusten duela.
Alessio Lisci: "Alavesi nola edo hala irabazi behar diogu"
Osasuna eta Alaves izango dira bihar urteko azken derbiaren protagonistak. Alessio Lisci gorritxoen entrenatzaileak prentsaurrekoan adierazi duenez, biharkoa denboraldiko neurketa garrantzitsuenetarikoa da, eta taldea sasoi onean iristen dela uste du.