Osasuna respira a costa del Alavés (3-0)
Osasuna se ha tomado un respiro para despedir el año tras derrotar al Deportivo Alavés por 3-0 este sábado en el derbi vasco de la 17ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en El Sadar. Un doblete de Budimir, de bolea y de penalti, y otro de Raúl García de Haro han equilibrado la balanza a favor de los rojillos, quienes necesitaban una victoria para ir al parón de Navidad algo más tranquilos.
El partido ha comenzado con gran intensidad desde el principio. Los rojillos han tomado la iniciativa de los primeros ataques y poco han tardado en dar el primer susto, con un cabezazo de Budimir que se ha ido desviado por poco.
Los babazorros han ido de menos a más, y se han hecho dueños del balón durante varios minutos. Catena ha tenido que cortar la jugada de Rebbach, y Sergio Herrera se ha empleado a fondo para desviar el potente disparo del ex rojillo Ibáñez.
Después el partido se ha igualado y se ha convertido en un intercambio de golpes, aunque Osasuna ha tenido la ocasión más clara, con una jugada individual de Aimar Oroz, que ha lanzado al segundo palo y Sivera ha intervenido para evitar el gol.
Con el paso de los minutos, el encuentro ha ido perdiendo ritmo e intensidad. Las imprecisiones y el mayor control defensivo han reducido las llegadas a las áreas, llevando el partido a una fase más trabada y con menos brillo.
El equipo navarro ha vuelto con garra en la segunda parte. Budimir ha vuelto a rematar por encima del larguero, y Sivera ha impedido el gol rojillo con dos paradas ante los remates de Rubén García y Budimir.
Pasada la hora de partido, tras una jugada conjunta del equipo alavés, Toni Martínez se ha metido hasta el área pequeño con el balón, pero Sergio Herrera se ha hecho grande para tapar el disparo.
Y cuando el partido pintaba para un empate, Budimir ha enlazado a la perfección una bolea para abrir el marcador con un auténtico golazo (1-0).
Lejos de conformarse, Osasuna ha querido ir a por más, y en un centro al área Parada ha tocado el balón con el brazo. El árbitro ha señalado penalti, y desde los once metros Budimir ha sentenciado el derbi (2-0).
Ya en el descuento, Raúl García de Haro ha marcado el definitivo 3-0.
