Osasuna respira a costa del Alavés (3-0)

Los babazorros han ido de menos a más, y se han hecho dueños del balón durante varios minutos. Catena ha tenido que cortar la jugada de Rebbach, y Sergio Herrera se ha empleado a fondo para desviar el potente disparo del ex rojillo Ibáñez.

Después el partido se ha igualado y se ha convertido en un intercambio de golpes, aunque Osasuna ha tenido la ocasión más clara, con una jugada individual de Aimar Oroz, que ha lanzado al segundo palo y Sivera ha intervenido para evitar el gol.

Con el paso de los minutos, el encuentro ha ido perdiendo ritmo e intensidad. Las imprecisiones y el mayor control defensivo han reducido las llegadas a las áreas, llevando el partido a una fase más trabada y con menos brillo.

El equipo navarro ha vuelto con garra en la segunda parte. Budimir ha vuelto a rematar por encima del larguero, y Sivera ha impedido el gol rojillo con dos paradas ante los remates de Rubén García y Budimir.

Pasada la hora de partido, tras una jugada conjunta del equipo alavés, Toni Martínez se ha metido hasta el área pequeño con el balón, pero Sergio Herrera se ha hecho grande para tapar el disparo.

Y cuando el partido pintaba para un empate, Budimir ha enlazado a la perfección una bolea para abrir el marcador con un auténtico golazo (1-0).