Nola ikusten dute derbia Osasunako eta Alaveseko zaleek?
Osasunak eta Alavesek derbia jokatuko dute Sadarren EA Sports Ligako 17. jardunaldian. Gorritxoak jaitsiera postuetatik gertu daude, eta babazorroei ere gauzak zailduko zaizkie, galduz gero. Zer uste dute bi taldeetako zaleek?
Eibar garaipenaren bidera itzuli da Valladolid menderatuta (3-0)
Armaginak hasieratik bukaeraraino nagusitu dira, eta emaitza honekin amaiera eman diote bolada txarrari, bost jardunalditan garaipenik lortu gabe egon eta gero.
Chacho Coudet: "Osasunaren aurka irabaztea primerakoa litzateke, horretarako prestatu gara"
Talde babazorroa ez da bakarrik egongo Iruñean, 500 jarraitzaile baino gehiago izango baititu Chacho Coudeten taldeak, Errege Kopako hurrengo fasera Sevillaren aurka garaipen on batekin igaro ondoren.
Jon Ansotegi: "Etxetik kanpo jokatzeko eta emaitza on bat ateratzeko aukera bezala ikusi behar dugu"
Realak urteko azken partida jaitsiera postuetan sartuta jokatuko du, bitarteko entrenatzaile batekin eta etxetik urrun. Taldea konfiantza momentu altuenean ez egon arren, funtsezkoa da urtea ondo amaitzea eta Ansotegik partidaren aurreko prentsaurrekoan azaldu du Levanteren aurkako partida aukera bezala ikusten duela.
Alessio Lisci: "Alavesi nola edo hala irabazi behar diogu"
Osasuna eta Alaves izango dira bihar urteko azken derbiaren protagonistak. Alessio Lisci gorritxoen entrenatzaileak prentsaurrekoan adierazi duenez, biharkoa denboraldiko neurketa garrantzitsuenetarikoa da, eta taldea sasoi onean iristen dela uste du.
Jauregizar: "Athleticekin gola sartzea beti da sentsazio oso polita"
Erdilari bermeotarrak zuri-gorriei final-zortzirenetarako sailkapena eman dien gola egin du. Bere taldeak "hasieratik amaierara oso partida serioa" jokatu duela uste du. Jauregizar pozik azaldu da bere golak sailkatzeko balio izan duelako.
Jauregizarrek Athletic erreskatatu du luzapenean, O Couto futbol-zelaiko lokatzean (0-1)
Valverderen mutilek hasiera txarra eman diote neurketari, baina minutuek aurrera egin ahala hobetzen joan dira. Hala ere, gol aukera oso gutxiko norgehiagoka izan da. Bigarren zatian Guruzetak baloi bat langara bidali du, aurreneko 90 minutuetako aukerarik argienean.
Berriatua, Jagoba Arrasate eta Jon Ansotegi lehen mailako entrenatzaileez harro
2.000 biztanleko herri honetakoa ezohiko kasua da, bere herritarren artean lehen mailako bi entrenatzaile baititu. Jagoba Arrasateri Jon Ansotegi gehitu zaio aste honetan, eta, gainera, koadrila berekoak dira.
Coudet, Jonnyren eta Boyeren lesioez: "Sevillaren aurkako partida nahiko garesti atera zaigu"
Argentinako entrenatzailearen ustez, taldeak "joko ona" egin du, eta "garaipena merezi izan du". Gainera, bigarren gol batekin partida itxi ezin izan delako etsituta agertu da: "Azken jokaldiarekin apur bat sufritzen bukatzen dugu beti". Azaldu duenez, Jonnyren arazoa gainkarga bat dela dirudi, baina Lucas Boyeren lesioa "ziurrenik, konplexuagoa izango da".
Carlos Vicentek penaltiz sartutako gol batek Alaves final-zortzirenetara sailkatu du, Sevilla menderatuta
Lucas Boye bigarren zatian zelairatu izana erabakigarria izan da partida. Aurrelari argentinarrak penaltia eragin du, eta, handik gutxira, min hartuta, ordezkatu behar izan dute.