Nola ikusten dute derbia Osasunako eta Alaveseko zaleek?

Osasunako eta Alaveseko zale bana.
Osasunako eta Alaveseko zaleak, eta bikotekideak. Argazkia: EITB

Osasunak eta Alavesek derbia jokatuko dute Sadarren EA Sports Ligako 17. jardunaldian. Gorritxoak jaitsiera postuetatik gertu daude, eta babazorroei ere gauzak zailduko zaizkie, galduz gero. Zer uste dute bi taldeetako zaleek?

