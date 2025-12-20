¿Cómo ven el derbi los aficionados de Osasuna y Alavés?
Osasuna y Alavés disputarán el derbi en El Sadar en la jornada 17 de LaLiga EA Sports. Los rojillos están cerca de los puestos de descenso, pero a los babazorros también se les pueden complicar las cosas si pierden ¿Qué opinan los aficionados de ambos equipos?
Te puede interesar
El Eibar vuelve a la senda de la victoria tras derrotar al Valladolid (3-0)
Con esta victoria, el conjunto armero pone fin a su mala racha, ya que acumulaba cinco jornadas sin ganar, y logra salir, momentáneamente, de los puestos de descenso.
Chacho Coudet: "Ganar ante Osasuna sería buenísimo, nos hemos preparado para ello"
El Deportivo Alavés no estará solo en Pamplona, ya que más de 500 seguidores acompañarán al plantel del Chacho Coudet, que llega a este duelo con un chute de moral tras pasar a la siguiente fase de la Copa del Rey con un buen triunfo ante el Sevilla.
Alessio Lisci: "Hay que ganar al Alavés como sea"
Osasuna y Alavés protagonizarán mañana el último derbi del año. Los dos se juegan mucho, pero como suele ser habitual, el que está por debajo en la tabla más. Perder mañana, muy probablemente, le llevaría a Osasuna a pasar la Navidad en la cola, en los puestos que llevan a perder la categoría.
Jon Ansotegi: "Veo un equipo vivo y unido, con ganas de mejorar y ganar"
La Real afronta el último partido del año en puestos de descenso, con un entrenador interino y lejos de casa. Pese a no atravesar su mejor momento de confianza, Ansotegi ha explicado en la rueda de prensa que ve al equipo con ganas y el partido ante el Levante como una oportunidad.
Valverde: "Ha sido una pelea terrible, pero estamos en la siguiente fase"
El entrenador del Athletic ha admitido la dificultad que ha tenido su equipo para derrotar al Ourense, equipo de Primer Federación, en un partido “condicionado” por el estado del césped de O Couto. Por su parte, Mikel Jauregizar, autor del gol que ha dado la clasificación para los octavos de final a los rojiblancos, ha destacado “la solidez” que ha exhibido su equipo para vencer a un Ourense al que ha tildado de “equipazo”.
Jauregizar rescata al Athletic en la prórroga, en el barro de O Couto (0-1)
Los de Valverde han dado un mal comienzo al choque, pero han ido mejorando con el paso de los minutos. Sin embargo, ha sido un partido con muy pocas ocasiones de gol. En la segunda parte Guruzeta ha estrellado un balón en la cruceta, en la que ha sido la ocasión más clara de los 90 minutos.
Berriatua, orgulloso de sus dos entrenadores de primera, Jagoba Arrasate y Jon Ansotegi
Lo de este municipio, que apenas supera los 2000 habitantes, es un caso atípico, porque cuenta con dos entrenadores de primer nivel. A Jagoba Arrasate se le ha sumado esta semana Jon Ansotegi, y, además, son de la misma cuadrilla. Sus paisanos, tienen motivos para estar orgullosos.
Coudet lamenta las lesiones de Jonny Otto y Lucas Boyé: "El partido ante el Sevilla nos ha salido bastante caro"
El entrenador albiazul considera que el equipo ha realizado "un buen juego" y han sido "merecedores de la victoria". Además, ha lamentado no haber podido cerrar el partido con un segundo gol: "siempre terminamos con esa última jugada sufriendo un poco". El técnico ha comentado que lo de Jonny parece una sobrecarga, pero la lesión de Lucas Boyé "seguramente será algo más complejo".
Un solitario gol de penalti de Carlos Vicente tumba al Sevilla y clasifica al Alavés a octavos
La entrada de Lucas Boyé en el terreno de juego en el segundo tiempo ha resultado determinante en la resolución del partido. El delantero argentino ha provocado el penalti y poco después ha tenido que ser sustituido con molestias.