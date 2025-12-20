Derbi vasco
¿Cómo ven el derbi los aficionados de Osasuna y Alavés?

Osasunako eta Alaveseko zale bana.
Una pareja que son aficionados de Osasuna y Alavés. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Nola ikusten dute derbia Osasunako eta Alaveseko zaleek?
author image

EITB

Última actualización

Osasuna y Alavés disputarán el derbi en El Sadar en la jornada 17 de LaLiga EA Sports. Los rojillos están cerca de los puestos de descenso, pero a los babazorros también se les pueden complicar las cosas si pierden ¿Qué opinan los aficionados de ambos equipos?

