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Gorka Nieto: “Las sensaciones son muy buenas, aunque tenemos detalles que pulir”
Euskaraz irakurri: Gorka Nieto: "Sentsazioak oso onak dira, baina badugu zer leundu"
El jugador del Bidasoa Irun Gorka Nieto ha comparecido en rueda de prensa para analizar el partido que les enfrentará al Hafnarfjordur islandés. Afrontan el reto con muchas ganas, tal y como ha explicado este martes.
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