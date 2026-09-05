El Porto no da opciones al Bidasoa Irun en la final de consolación (32-25)

El Porto se ha impuesto al Bidasoa en la final de consolación de la Supercopa Ibérica (32-25), en un partido que los portugueses han encarrilado antes del descanso y han sentenciado al inicio de la segunda mitad. Los irundarras, con varias rotaciones con respecto al duelo ante el Sporting, han comenzado bien aprovechando las pérdidas rivales para correr al contraataque (3-5), pero el Porto ha reaccionado con la entrada de Rui Silva y Joao Gomes, y ha llegado al descanso con cinco goles de ventaja (19-14).

El Bidasoa ha vuelto a salir mal tras el descanso y el Porto ha ampliado rápidamente su renta hasta los siete goles. Álex Mozas ha tratado de reaccionar con dos tiempos muertos en apenas cinco minutos, pero su equipo ha seguido atascado en ataque y concediendo demasiado en defensa. La mejoría de Jakub Skrzyniarz bajo palos no ha sido suficiente y el conjunto portugués ha dejado el encuentro sentenciado con más de un cuarto de hora todavía por jugar.