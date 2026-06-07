El Barça baja a la tierra al Bidasoa Irun en la final de la Copa del Rey (17-37)

El Barça baja los pies al suelo al Irudek Bidasoa Irun. A pesar de llegar con los deberes hechos tras conseguir el billete europeo tras meterse en la final de la Copa del Rey, el equipo vasco no ha podido poner la guinda final ganando el título en Alicante. El FC Barcelona no le ha dado ninguna opción este domingo y gana su decimotercera Copa consecutiva tras vencer 17-37.

Y eso que el Irudek Bidasoa Irun llegaba con ilusión a raudales a una final de Copa del Rey que no pisaba desde hace 30 años. Sin embargo, un inicio arrollador del Barça pronto ha decantado la contienda. La superioridad culé ha sido incontestable para unos vascos que no han logrado marcar su primer gol hasta el minuto 11 (1-8).

Los dos tiempos muertos pedidos por Alex Mozas en los primeros 10 minutos no han ayudado a los irundarras a penetrar una bien plantada defensa catalana. Además, las pocas veces que conseguían lanzar a puerta, siempre era desde posiciones muy lejanas o se encontraban con la respuesta de portero Emil Nielsen. Al descanso se ha llegado con un marcador de 8-20.

En la segunda parte la dinámica no ha cambiado demasiado y, por si había alguna duda, el Barça ha seguido metiendo presión en los primeros minutos. Cuando ya ha visto que el título caía de su lado, el ritmo del partido ha decaído y ha sido el momento en el que ambos entrenadores han podido dar minutos a los jugadores menos habituales. Al término del partido, 17-37 para el FC Barcelona.

El de hoy ha servido para despedir a varios jugadores bidasotarras, con especial mención al chileno Rodrigo Salinas, que después de nueve años en el club, abandonará la disciplina. También ha sido el último partido de Piotr Mielczarsk, Dariel Garcia o Nacho Valles.