El Barça baja a la tierra al Bidasoa Irun en la final de la Copa del Rey (17-37)
El Barça baja los pies al suelo al Irudek Bidasoa Irun. A pesar de llegar con los deberes hechos tras conseguir el billete europeo tras meterse en la final de la Copa del Rey, el equipo vasco no ha podido poner la guinda final ganando el título en Alicante. El FC Barcelona no le ha dado ninguna opción este domingo y gana su decimotercera Copa consecutiva tras vencer 17-37.
Y eso que el Irudek Bidasoa Irun llegaba con ilusión a raudales a una final de Copa del Rey que no pisaba desde hace 30 años. Sin embargo, un inicio arrollador del Barça pronto ha decantado la contienda. La superioridad culé ha sido incontestable para unos vascos que no han logrado marcar su primer gol hasta el minuto 11 (1-8).
Los dos tiempos muertos pedidos por Alex Mozas en los primeros 10 minutos no han ayudado a los irundarras a penetrar una bien plantada defensa catalana. Además, las pocas veces que conseguían lanzar a puerta, siempre era desde posiciones muy lejanas o se encontraban con la respuesta de portero Emil Nielsen. Al descanso se ha llegado con un marcador de 8-20.
En la segunda parte la dinámica no ha cambiado demasiado y, por si había alguna duda, el Barça ha seguido metiendo presión en los primeros minutos. Cuando ya ha visto que el título caía de su lado, el ritmo del partido ha decaído y ha sido el momento en el que ambos entrenadores han podido dar minutos a los jugadores menos habituales. Al término del partido, 17-37 para el FC Barcelona.
El de hoy ha servido para despedir a varios jugadores bidasotarras, con especial mención al chileno Rodrigo Salinas, que después de nueve años en el club, abandonará la disciplina. También ha sido el último partido de Piotr Mielczarsk, Dariel Garcia o Nacho Valles.
Te puede interesar
Rodrigo Salinas: “Es el premio a toda la temporada"
El jugador del Irudek Bidasoa Irun se ha referido a la clasificación a la final de la Copa del Rey tras derrotar en semifinales al Huesca (30-37), en la que se enfrentarán al campeón Barcelona de los últimos años.
Doble premio para el Bidasoa Irún en Alicante (30-37)
El equipo irundarra se clasifica para la final de la Copa del Rey después de ganar al Bada Huesca y se asegura billete europeo para la próxima temporada. La pelea por el título, este domingo a las 17:00 frente al FC Barcelona.
Alex Mozas: “Para ganar a un equipo como este tienes que jugar muy bien, y para encima dominar tienes que dar un punto más"
Tras la victoria del Irudek Bidasoa Irún ante el Bathco Torrelavega en los cuartos de final de la Copa del Rey, el entrenador del equipo guipuzcoano ha respondido a las preguntas de la prensa, donde ha elogiado el gran partido de los suyos.
Bidasoa Irun logra el pase a las semifinales de la Copa del Rey tras eliminar al Torrelavega (32-26)
El conjunto de Álex Mozas se medirá en la semifinal del sábado al Bada Huesca, tras vencer al Horneo Alicante por 31-32.
El Bidasoa Irun inicia la Copa en busca de una plaza europea
El equipo dirigido por Álex Mozas se enfrenta en Cuartos de Final al Bathco BM Torrelavega, equipo entrenado por Jacobo Cuétara que ha sido su bestia negra esta temporada.
El Bidasoa ficha a João Magalhães
El jugador portugués llega procedente del FC Porto con un acuerdo de cesión para seis meses, que se puede ampliar hasta final de temporada
Piotr Mielczarski no seguirá en el Bidasoa
El jugador continuará formando parte de la dinámica del equipo hasta el 1 de julio.
El Bidasoa Irun ficha a Miguel Ángel Martín
El joven jugador canario viene procedente del Barcelona, y cuenta con una destacada trayectoria en categorías inferiores.
El Bidasoa Irún se medirá al Bathco Torrelavega en los cuartos de final de la Copa del Rey
En caso de pasar de ronda, su rival de las semifinales será el ganador del Horneo Alicante-Bada Huesca.