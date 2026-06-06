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Rodrigo Salinas: “Es el premio a toda la temporada"

Rodrigo Salinas, jugador del Bidasoa
18:00 - 20:00
Eneko Furundarena. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Eneko Furundarena: "Helburua Kopa sentsazio onekin amaitzea zen, eta lortu dugu"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador del Irudek Bidasoa Irun se ha referido a la clasificación a la final de la Copa del Rey tras derrotar en semifinales al Huesca (30-37), en la que se enfrentarán al campeón Barcelona de los últimos años.

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