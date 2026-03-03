Al Bidasoa se le complica el pase tras la estelar actuación de Wolff

El Irudek Bidasoa-Irun ha caído en el Wunderino Arena frente al THW Kiel (27-20) y ha quedado cerca de la eliminación en el Grupo I. El equipo guipuzcoano, mermado por las bajas, ha mantenido el pulso en la primera mitad, pero ha terminado condicionado por la eficacia alemana y por la actuación de su portero, Andreas Wolff.

El inicio ha estado marcado por ataques poco fluidos y diferencias cortas en el marcador. Con el paso de los minutos, el Kiel ha logrado abrir una primera brecha en el primer cuarto de hora del encuentro, obligando a Álex Mozas a detener el partido. El Bidasoa ha reaccionado en el tramo previo al descanso con una mejora defensiva y varias intervenciones de Skrzyniarz, acortando la distancia a un 11-8.

En la segunda parte, el conjunto alemán ha aumentado el ritmo y ha ampliado la renta por encima de los cinco tantos. El Bidasoa ha intentado mantenerse en partido, pero se ha encontrado de forma constante con Wolff, decisivo bajo palos para frenar cada aproximación. El Bidasoa ha seguido compitiendo hasta el final, pero sin lograr recortar la distancia de forma sostenida, los irundarras han visto cómo se les escapaba el partido y cómo su continuidad en la competición ha quedado pendiente de un margen mínimo en las próximas jornadas.