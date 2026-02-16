EUROPAKO LIGA
Bidasoak inoiz baino ondoen jokatu beharko du Europako Ligan Montpellierren aurkako erronkan

Irungo taldeak Europako Ligako taldekako fasearen amaierarik zailenetako bati egin beharko dio aurre Frantzian, bajek eta maila goreneko aurkari baten sendotasunari eutsi beharrak baldintzatuta.

Julen Mujika Barçaren aurkako partidan.
author image

U. A. E. | EITB

Azken eguneratzea

Irudek Bidasoa-Irun taldeak Montpellier Handball taldearen kantxa bisitatuko du, eta lehi bizi-bizian aritu beharko du lehiaketako talderik indartsuenetakoenean bizirauteko. Alex Mozasen taldea azken asteetan golak sartzeko gaitasun handia erakutsi ostean helduko da hitzordura, 30 golen langa erregulartasunez gaindituta duela, nahiz eta Iñaki Peciña eta Matheus da Silva ez egotearen ondorioz defentsan zailtasunak izan dituen. Gainera, Xabi Tuák jota bukatu zuen azken norgehiagokan eta jokatzeko moduan ote dagoen ez jakiteak ziurgabetasuna gehitu du Europako topaketari begira.

Gipuzkoako taldeak badaki Frantziakoa partida garrantzitsua izango dela, izan ere, bi partidako kanporaketa izan daiteke. Egokitu zaien taldea, Kiel eta Flensburg jokalari direla, Europako Ligako talderik gogorrena da, beraz, alemaniarrak jokoan ondo badabiltza, Bidasoa eta Montpellier Handball zuzenean lehiatuko dira hirugarren postua lortzeko, final-laurdenetarako txartela eskuratzeko aukera ematen duena. Horregatik, emaitza eta markagailua garrantzitsuak izan daitezke Artalekun jokatuko den itzulerako partidari begira.

