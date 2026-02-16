Bidasoak inoiz baino ondoen jokatu beharko du Europako Ligan Montpellierren aurkako erronkan
Irungo taldeak Europako Ligako taldekako fasearen amaierarik zailenetako bati egin beharko dio aurre Frantzian, bajek eta maila goreneko aurkari baten sendotasunari eutsi beharrak baldintzatuta.
Irudek Bidasoa-Irun taldeak Montpellier Handball taldearen kantxa bisitatuko du, eta lehi bizi-bizian aritu beharko du lehiaketako talderik indartsuenetakoenean bizirauteko. Alex Mozasen taldea azken asteetan golak sartzeko gaitasun handia erakutsi ostean helduko da hitzordura, 30 golen langa erregulartasunez gaindituta duela, nahiz eta Iñaki Peciña eta Matheus da Silva ez egotearen ondorioz defentsan zailtasunak izan dituen. Gainera, Xabi Tuák jota bukatu zuen azken norgehiagokan eta jokatzeko moduan ote dagoen ez jakiteak ziurgabetasuna gehitu du Europako topaketari begira.
Gipuzkoako taldeak badaki Frantziakoa partida garrantzitsua izango dela, izan ere, bi partidako kanporaketa izan daiteke. Egokitu zaien taldea, Kiel eta Flensburg jokalari direla, Europako Ligako talderik gogorrena da, beraz, alemaniarrak jokoan ondo badabiltza, Bidasoa eta Montpellier Handball zuzenean lehiatuko dira hirugarren postua lortzeko, final-laurdenetarako txartela eskuratzeko aukera ematen duena. Horregatik, emaitza eta markagailua garrantzitsuak izan daitezke Artalekun jokatuko den itzulerako partidari begira.
Dariel Garciak ez du CD Bidasoan jarraituko
"Taldearen jokoan funtsezko pieza” den ezker hegalekoak Irungo taldean bizitako etapa garrantzitsua itxi du.
Bidasoa Irunek galdu egin du Bartzelonaren aurka Espainiako Kopako finalerdietan
Gipuzkoako taldeak kanporaketa ona jokatu du, baina aurkariak partida hasieran lortutako abantaila erabakigarria izan da amaieran nagusitzeko.
Iñaki Cavero: “Bartzelona munduko talderik onena da, baina badaukagu partida hauetan esperientzia”
Bidasoa-Irunek larunbatean jokatuko du Kopako finalerdia, Bartzelonaren aurka. Irungo taldeko jokalariak, nabarmendu du aurkaria oso gogorra dela baina konfiantza dauka bere taldearengan
Irudek Bidasoa Irunek Bartzelona izango du aurkari Espainiako Kopako finalerdietan
Beste finalerdia Logroño-Valladolid izango da. Txapelketa otsailaren 7an eta 8an jokatuko da Teldeko (Kanaria Handia) Rita Hernandez pabiloian. Asobal Ligako lehen itzuliko lehen lau sailkatuak lehiatuko dira.
Bidasoak galdu egin du Flensburgen, partida oso lehiatu baten ostean (38-35)
Bidasoa Irunek lehia gogorra izan du Alemaniara egindako bisitan, eta sentsazio positiboak utzi ditu emaitza positiboa izan ez den arren.
Irudek Bidasoa-Irunek final-zortzirenetarako txartela lortu du Potaissa Turda mendean hartuta (35-30)
Irungo taldeak landutako garaipena lortu du eta Europako Ligan jarraituko duela ziurtatu du matematikoki.
Gurutz Aginagalde: ''Asmoa leku ezberdinetara iristea da, ez bakarrik Irunen lan egitea''
"Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, Nafarroa iparraldea eta Akitania hegoaldera iritsi nahi dugu. Gaitasuna duen edozein neska-mutilek aurrerapausoak emateko aukera izatea nahi dugu", erantsi du Irudek Bidasoa-Iruneko presidenteak.
Irudek Bidasoa-Irunek 'Lurraldea Gara' aurkeztu du, Euskal Herri osorako erakarpen eta harrobi proiektua
Proiektu estrategiko hau azaroaren 26an Bilbon hasiko den teknifikazio programa batekin hasiko da. Gainera, elastiko berri bat diseinatu dute proiektuaren izenarekin eta ikurrinaren koloreetan oinarrituta.
Bidasoak Saint Raphael mendean hartu du Artalekun eta bizirik jarraitzen du Europan (33-25)
Horrela, irundarrek averagea berreskuratu dute talde frantziarrarekiko, lau goleko aldea behar baitzuten, eta euren esku dute txapelketan jarraitzea.