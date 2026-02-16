Bidasoa tendrá que mostrar su mejor versión ante el desafío del Montpellier en Europa
El conjunto irundarra afrontará en Francia una de las salidas más complejas de la fase de grupos de la Liga Europea, condicionado por las bajas y por la necesidad de sostener su fortaleza ofensiva ante un rival de máximo nivel.
El Irudek Bidasoa-Irun visitará la cancha del Montpellier Handball con la obligación de competir al límite para mantener vivas sus opciones en el grupo más exigente de la competición. El equipo de Álex Mozas ha llegado a la cita tras haber mostrado una notable capacidad anotadora en las últimas semanas, superando con regularidad la barrera de los 30 goles, aunque también ha evidenciado dificultades defensivas derivadas de las ausencias de Iñaki Peciña y Matheus da Silva. Además, Xabi Tuá ha terminado tocado en el compromiso más reciente y su estado físico ha añadido incertidumbre de cara al encuentro europeo.
El conjunto guipuzcoano es consciente de la importancia del partido en Francia, ya que podría convertirse en una eliminatoria a doble partido. El grupo, que cuenta con Kiel y Flensburg, se considera el grupo más duro de la Liga Europea, por lo que, si los alemanes cumplen, Bidasoa y el Montpellier Handball competirán directamente por la tercera plaza, que da acceso a una repesca para los cuartos de final. Por eso, el resultado y el marcador pueden ser importantes de cara al partido de vuelta en Artaleku.
Te puede interesar
Dariel García no continuará en el CD Bidasoa
El extremo izquierdo ha cerrado una etapa destacada en el conjunto irundarra, en la que se ha consolidado como “una pieza fundamental en el juego del equipo” del equipo.
El Bidasoa Irun pierde contra el Barcelona en las semifinales de la Copa de España (37-31)
El equipo gipuzkoano ha completado una buena eliminatoria, pero la renta lograda por el rival en los primeros compases del partido ha sido decisiva para la derrota.
Álex Mozas: “Contra el Barcelona, estamos preparados para competir de la mejor manera”
El Bidasoa-Irun se enfrentará al Barcelona, este sábado, en las semifinales de la Copa. El técnico del equipo guipuzcoano es positivo: “Si hay algún equipo que le podemos competir y que podemos estar ahí somos nosotros, ya lo hemos demostrado”.
Irudek Bidasoa Irun se enfrentará al Barcelona en semifinales de la Copa de España
La otra semifinal será Logroño-Valladolid. El torneo, que enfrenta a los cuatro primeros clasificados en la primera vuelta de la Liga Asobal, se disputará los días 7 y 8 de febrero en el pabellón Rita Hernández de Telde (Gran Canaria).
El Bidasoa cae en Flensburg tras un partido muy disputado (38-35)
El Bidasoa Irun ha competido de tú a tú en una exigente visita a territorio alemán, dejando sensaciones positivas pese al resultado.
Irudek Bidasoa-Irun sella su pase a octavos tras imponerse al Potaissa Turda por 35-30
El conjunto irundarra ha cerrado una victoria trabajada que le ha permitido asegurar matemáticamente su continuidad en la Liga Europea.
Aginagalde: ''La intención es llevar las tecnificaciones a todo el territorio donde el Bidasoa es referencia''
"Queremos llegar a Bizkaia, Álava, Gipuzkoa, el norte de Navarra y el sur de Aquitania. Queremos que cualquier chico o chica con potencial tenga la oportunidad de desarrollarlo", ha agregado el presidente de Irudek Bidasoa-Irun.
Irudek Bidasoa-Irun presenta 'Lurraldea Gara', proyecto de captación para toda Euskal Herria
Este proyecto estratégico se iniciará con un "ambicioso" programa de tecnificaciones que arrancará el 26 de noviembre en Bilbao. Además, han diseñado una nueva camiseta con el nombre del proyecto e inspirada en los colores de la ikurriña.
Bidasoa se impone con solvencia al Saint Raphael en Artaleku y sigue vivo en Europa (33-25)
De esta manera, los irundarras han recuperado el average con respecto al conjunto galo, ya que necesitaban aventajarlo en cuatro tantos, y dependen de sí mismos para continuar en la competición.