Bidasoa tendrá que mostrar su mejor versión ante el desafío del Montpellier en Europa

El Irudek Bidasoa-Irun visitará la cancha del Montpellier Handball con la obligación de competir al límite para mantener vivas sus opciones en el grupo más exigente de la competición. El equipo de Álex Mozas ha llegado a la cita tras haber mostrado una notable capacidad anotadora en las últimas semanas, superando con regularidad la barrera de los 30 goles, aunque también ha evidenciado dificultades defensivas derivadas de las ausencias de Iñaki Peciña y Matheus da Silva. Además, Xabi Tuá ha terminado tocado en el compromiso más reciente y su estado físico ha añadido incertidumbre de cara al encuentro europeo.

El conjunto guipuzcoano es consciente de la importancia del partido en Francia, ya que podría convertirse en una eliminatoria a doble partido. El grupo, que cuenta con Kiel y Flensburg, se considera el grupo más duro de la Liga Europea, por lo que, si los alemanes cumplen, Bidasoa y el Montpellier Handball competirán directamente por la tercera plaza, que da acceso a una repesca para los cuartos de final. Por eso, el resultado y el marcador pueden ser importantes de cara al partido de vuelta en Artaleku.