Dariel Garciak ez du CD Bidasoan jarraituko
"Taldearen jokoan funtsezko pieza” den ezker hegalekoak Irungo taldean bizitako etapa garrantzitsua itxi du.
Bidasoak jakinarazi duenez, “Dariel Garciak ez du lehen taldeko diziplinan jarraituko 2025/26 denboraldia amaitutakoan”. Jokalari kubatarrak amaiera eman dio Irunen jokatutako bost denboraldiko etapari.
Dariel Garcia 2021eko udan iritsi zen Bidasoara, BM Guadalajaratik, eta, ordutik, 140 partida baino gehiago jokatu ditu ASOBAL ligan, Errege Kopan eta Espainiako Kopan, baita EHF European League bezalako txapelketa kontinentaletan ere, eta, hala, taldeko jokalari erabakigarrienetako bat bihurtu da. Hegalekoak, guztira, 400 gol sartu ditu Bidasoaren elastikoa defendatuz.
Klubak eskerrak eman nahi izan dizkio "partida bakoitzean erakutsitako profesionaltasunagatik, konpromisoagatik eta esfortzuagatik”, komunikatu ofizialean adierazi dutenez, “bere kalitateak, espiritu lehiakorrak eta pista barruan zein kanpoan egindako ekarpenak arrasto ezabaezina utzi dute taldean”.
Bidasoa Irunek galdu egin du Bartzelonaren aurka Espainiako Kopako finalerdietan
Gipuzkoako taldeak kanporaketa ona jokatu du, baina aurkariak partida hasieran lortutako abantaila erabakigarria izan da amaieran nagusitzeko.
Iñaki Cavero: “Bartzelona munduko talderik onena da, baina badaukagu partida hauetan esperientzia”
Bidasoa-Irunek larunbatean jokatuko du Kopako finalerdia, Bartzelonaren aurka. Irungo taldeko jokalariak, nabarmendu du aurkaria oso gogorra dela baina konfiantza dauka bere taldearengan
Irudek Bidasoa Irunek Bartzelona izango du aurkari Espainiako Kopako finalerdietan
Beste finalerdia Logroño-Valladolid izango da. Txapelketa otsailaren 7an eta 8an jokatuko da Teldeko (Kanaria Handia) Rita Hernandez pabiloian. Asobal Ligako lehen itzuliko lehen lau sailkatuak lehiatuko dira.
Bidasoak galdu egin du Flensburgen, partida oso lehiatu baten ostean (38-35)
Bidasoa Irunek lehia gogorra izan du Alemaniara egindako bisitan, eta sentsazio positiboak utzi ditu emaitza positiboa izan ez den arren.
Irudek Bidasoa-Irunek final-zortzirenetarako txartela lortu du Potaissa Turda mendean hartuta (35-30)
Irungo taldeak landutako garaipena lortu du eta Europako Ligan jarraituko duela ziurtatu du matematikoki.
Gurutz Aginagalde: ''Asmoa leku ezberdinetara iristea da, ez bakarrik Irunen lan egitea''
"Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, Nafarroa iparraldea eta Akitania hegoaldera iritsi nahi dugu. Gaitasuna duen edozein neska-mutilek aurrerapausoak emateko aukera izatea nahi dugu", erantsi du Irudek Bidasoa-Iruneko presidenteak.
Irudek Bidasoa-Irunek 'Lurraldea Gara' aurkeztu du, Euskal Herri osorako erakarpen eta harrobi proiektua
Proiektu estrategiko hau azaroaren 26an Bilbon hasiko den teknifikazio programa batekin hasiko da. Gainera, elastiko berri bat diseinatu dute proiektuaren izenarekin eta ikurrinaren koloreetan oinarrituta.
Bidasoak Saint Raphael mendean hartu du Artalekun eta bizirik jarraitzen du Europan (33-25)
Horrela, irundarrek averagea berreskuratu dute talde frantziarrarekiko, lau goleko aldea behar baitzuten, eta euren esku dute txapelketan jarraitzea.
Bidasoa Irunek lau goleko aldeaz irabazi behar dio Saint Raphaeli, Europa Ligan aukerak izateko
Joaneko porrotak baldintzatuta kantxaratuko da gaur gauean Bidasoa Irungo taldea. Neurketa Artalekun izango da, 20:45ean hasita, eta zuzenean izango da ikusgai, eitb.eus-en eta ETB4n.