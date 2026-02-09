Gorde
Dariel Garciak ez du CD Bidasoan jarraituko

"Taldearen jokoan funtsezko pieza” den ezker hegalekoak Irungo taldean bizitako etapa garrantzitsua itxi du.

Bidasoak jakinarazi duenez, “Dariel Garciak ez du lehen taldeko diziplinan jarraituko 2025/26 denboraldia amaitutakoan”. Jokalari kubatarrak amaiera eman dio Irunen jokatutako bost denboraldiko etapari.

Dariel Garcia 2021eko udan iritsi zen Bidasoara, BM Guadalajaratik, eta, ordutik, 140 partida baino gehiago jokatu ditu ASOBAL ligan, Errege Kopan eta Espainiako Kopan, baita EHF European League bezalako txapelketa kontinentaletan ere, eta, hala, taldeko jokalari erabakigarrienetako bat bihurtu da. Hegalekoak, guztira, 400 gol sartu ditu Bidasoaren elastikoa defendatuz.

Klubak eskerrak eman nahi izan dizkio "partida bakoitzean erakutsitako profesionaltasunagatik, konpromisoagatik eta esfortzuagatik”, komunikatu ofizialean adierazi dutenez, “bere kalitateak, espiritu lehiakorrak eta pista barruan zein kanpoan egindako ekarpenak arrasto ezabaezina utzi dute taldean”.

