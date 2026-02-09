Dariel García no continuará en el CD Bidasoa

El Club Deportivo Bidasoa ha informado de que “Dariel García no continuará en la disciplina del primer equipo una vez concluida la temporada 2025/26”. El jugador cubano ha puesto fin a una etapa de cinco temporadas en Irún.

Dariel García llegó al Bidasoa en el verano de 2021 del BM Guadalajara y desde entonces, ha disputado más de 140 partidos en la la Liga ASOBAL, la Copa del Rey y la Copa de España, además de torneos continentales como la EHF European League, convirtiéndose así en uno de los jugadores más determinantes del conjunto. En total, el extremo ha anotado 400 goles defendiendo la camiseta del Bidasoa.

Desde el club han querido “agradecer a Dariel su profesionalidad, compromiso y entrega en cada partido”, según han señalado en el comunicado oficial en el que también ha destacado que “su calidad, espíritu competitivo y su contribución tanto dentro como fuera de la pista han dejado una huella imborrable”.