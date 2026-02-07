Espainiako Kopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Bidasoa Irunek Bartzelonaren aurka galdu du Espainiako Kopako finalerdietan (37-31)

Igande honetan, 11:00etan, hirugarren posturako partida jokatuko du Logroñoren aurka.
TELDE (GRAN CANARIA), 07/02/2026.- El jugador del Irudek Bidasoa Irún Nacho Valles (i) lanza ante el jugador del Barcelona Timothey N’Guessan (d) durante el partido de semifinales de la Copa de España de balonmano que se disputa este sábado en Telde. EFE/ Angel Medina G.
Nacho Valles, Bidasoaren jokaldi batean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bidasoa Irunek 37-31 galdu du Bartzelonaren aurka larunbat honetan Espainiako Kopako finalerdian. Talde gipuzkoarrak kanporaketa ona burutu du, baina aurkariak partida hasieran lortutako abantaila erabakigarria izan da porroterako. Igande honetan, 11:00etan, hirugarren posturako partida jokatuko du Logroñoren aurka.

Bartzelonak, faboritoak, hobeto ekin dio neurketari, partida osoan zehar mantendu duen lau goleko errenta azkar lortuz. 12-7 aurretik ere jarri da, aurkariaren atezainarengan oztoporik handiena aurkitu duen Bidasoaren aurrean.

Hortik aurrera, euskal taldeak txipa aldatu du eta bi goleko alderaino hurbiltzea lortu du. Hala ere, Bartzelonak agintzen jarraitu du eta atsedenaldira aurretik joan dira (20-16).

Bueltan, jokoa askoz parekatuagoa egon da, eta horrek, aldi berean, golak trukatzea eragin du, markagailuari gol alde berarekin eutsiz. Azken minutuetan, Bidasoak erasora jo behar izan du, eta aurkariak erraz aurkitu du gola kontraerasoan (29-23).

Azkenean 37-31 galdu du, eta hirugarren posturako partida jokatuko du Logroñoren aurka igande honetan.

Bidasoa Irun Eskubaloia FC Bartzelona

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X