El Bidasoa Irun pierde contra el Barcelona en las semifinales de la Copa de España (37-31)
El Bidasoa Irun ha perdido por 37-31 contra el Barcelona este sábado en la semifinal de la Copa de España. El equipo gipuzkoano ha completado una buena eliminatoria, pero la renta lograda por el rival en los primeros compases del partido ha sido decisiva para la derrota. Este domingo, a las 11:00, jugara el partido por el tercer puesto ante el Logroño.
El Barcelona, favorito, ha comenzado mejor el choque, logrando rápidamente una renta de cuatro goles que ha mantenido prácticamente durante todo el partido. Incluso ha llegado a ponerse 12-7 por delante, frente un Bidasoa que ha encontrado el mayor obstáculo en el portero rival.
A partir de ahí, el equipo vasco ha cambiado el chip y buen arreón le ha llegado a poner a solo dos goles de diferencia. Sin embargo, el Barcelona ha seguido mandando y se han ido por delante al descanso (20-16).
A la vuelta, el juego ha estado mucho más igualado, y eso a su vez ha hecho que los goles se intercambiaran, manteniendo el marcador con la misma diferencia de goles. En los minutos finales, el Bidasoa se ha visto obligado a ir con todo al ataque, lo que ha hecho que el rival marcara fácilmente a la contra (29-23).
Ha acabado perdiendo por 37-31, y jugará el partido por el tercer puesto ante el Logroño este domingo.
