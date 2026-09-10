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Lucía Prades, Bera Bera: “Hemos salido a disfrutar y las cosas han ido saliendo poco a poco”

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Lucia Prades, Bera Bera
18:00 - 20:00
Lucía Prades, portera del Bera Bera
Euskaraz irakurri: Elene Fresco, Bera Bera: “Oso gustura gaude, partida oso ona izan delako"
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Última actualización

La portera del Bera Bera, Lucía Prades, fue una de las protagonistas del derbi ante el Beti Onak. La guardameta ha destacado la labor de la defensa de su equipo.

Bera Bera

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