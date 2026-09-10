Lucía Prades, Bera Bera: “Hemos salido a disfrutar y las cosas han ido saliendo poco a poco”
La portera del Bera Bera, Lucía Prades, fue una de las protagonistas del derbi ante el Beti Onak. La guardameta ha destacado la labor de la defensa de su equipo.
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Mathilde Plotton, nueva jugadora del Super Amara Bera Bera
El equipo donostiarra cubre así las tres bajas del equipo en el lateral izquierdo, debidas a las lesiones de Somaza, Karsten y Carmen Arroyo.
Jon Begiristain: “Hay que seguir trabajando, apretar los dientes y dar la mejor versión posible contra Beti-Onak”
Jon Begiristain, entrenador del Bera Bera, ha declarado en rueda de prensa que contra el Rocasa "no mostraron su versión más rápida". El equipo donostiarra se medirá el miércoles al Beti-Onak, donde intentarán “hacer su juego para sacar este partido adelante”.
Rocasa Gran Canaria derrota al Bera Bera y conquista la Supercopa de España
La final ha sido muy igualada y el Bera Bera ha caído por un ajustado 25-23. Carmen Arroyo se ha retirado llorando tras sufrir una lesión en su tobillo derecho.
Maitane Etxeberria: “Estamos preparadas para lo que viene”
El Super Amara Bera Bera ha realizado la presentación del equipo de esta temporada en el Aquarium de Donostia. El cambio más evidente ha sido el del entrenador, Jon Begiristain.
Super Amara Bera Bera presenta sus nuevas equipaciones
El Super Amara Bera Bera ha iniciado una nueva etapa en la que ha presentado las equipaciones que utilizará el equipo donostiarra la próxima temporada, en un acto en el que han participado la capitana Maitane Etxeberria, la jugadora Anne Erauskin y el nuevo entrenador Jon Begiristain.
El Super Amara Bera Bera comienza la pretemporada con la presentación de sus nuevos fichajes
Amandine Balzinc, Alexandra Shunu y Marie Louis son las tres ultimas jugadoras en incorporarse al club donostiarra.
La jugadora del Bera Bera, Elke Karsten, será operada por una lesión en el hombro
La lateral argentina será operada a finales de junio de la grave lesión en su hombro, que podría mantenerle hasta seis meses de baja.
Bera Bera, inscrito para jugar en la Liga Europea 2026-2027
Super Amara Bera Bera se ha inscrito en la European League 2026-27, una competición en la que espera comenzar con las eliminatorias en noviembre.
El Bera Bera anuncia el fichaje de Alexandra Shunu
Angoleña de 28 años, juega de lateral derecho y llega a Donostia después de haber jugado en el Benfica las tres últimas campañas.