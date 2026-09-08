BERA BERA - BETI-ONAK
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Jon Begiristain: “Hay que seguir trabajando, apretar los dientes y dar la mejor versión posible contra Beti-Onak”

Publicidad
Jon Begiristain
18:00 - 20:00
Jon Begiristain durante la rueda de prensa.
Euskaraz irakurri: Jon Begiristain: “Bertsio hobeago bat emateko aukera dugu Beti-Onaken aurka, eta horren bila goaz”
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Jon Begiristain, entrenador del Bera Bera, ha declarado en rueda de prensa que contra el Rocasa "no mostraron su versión más rápida". El equipo donostiarra se medirá el miércoles al Beti-Onak, donde intentarán “hacer su juego para sacar este partido adelante”. 

Mujeres deportistas Bera Bera Balonmano

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X