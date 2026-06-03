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Amandine Balzinc reforzará la portería del Bera Bera hasta 2028

La guardameta francesa llega procedente del Mecalia Atlético Guardés para incorporarse al proyecto donostiarra durante las dos próximas temporadas.

Amandine Balzinc
Amandine Balzinc. Imagen: Super Amara Bera Bera
Euskaraz irakurri: Amandine Balzincek Bera Beraren atea indartuko du 2028ra arte
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KIROLAK EITB

Última actualización

Super Amara Bera Bera ha cerrado la incorporación de la portera francesa Amandine Balzinc hasta mayo de 2028. La guardameta, nacida en Gonesse, afrontará una nueva etapa en la Liga Guerreras Iberdrola tras completar una gran temporada con el Mecalia Atlético Guardés. Balzinc, junto al equipo gallego, se ha proclamado campeona de la EHF European Cup, además de ser finalista en la Copa de la Reina. Antes de llegar al balonmano español formó parte del CSM Targu Jiu rumano, y anteriormente, en Francia, realizó buena parte de su carrera en el Mérignac Handball y el Toulon.

El club ha destacado "su calidad y experiencia” que han sido “claves en los éxitos del Guardés". Con su llegada, Balzinc compartirá la portería con Lucía Prades, formando “una de las duplas con más garantías de la liga Guerreras Iberdrola”.

Liga Guerreras Iberdrola Bera Bera Balonmano

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