Bera Berak Aula Valladolid menderatu du (32-26), eta Elda izango du aurkari Erregina Kopako finalerdian
Finalaurreko hori larunbatean jokatuko dute, 18:45ean, eta irabazlea, igandean, finalean, Rocasaren edo Atletico Guardesen aurka arituko da. Final laurdenetako kanporaketan, ostiralean, Imanol Alvarezen taldeak merezita hartu du mendean Aula Valladolid, Ilunben.
Super Amara Bera Bera 2025-2026 denboraldiko Erregina Kopako finalerdietarako sailkatu da, ostiral gauean, Ilunben; izan ere, final laurdenetan Aula Valladolid kanporatu du, 32-26 gailenduta. Euskal taldeak, finalerdietan, Elda izango du aurkari, larunbatean, 18:45ean, eta partida horretako irabazlea, finalean, igandean, Rocasaren edo Atletico Guardesen aurka arituko da; azken talde horrek Replasa Beti-Onak utzi du txapelketatik at.
Hala, Bera Bera, lehenengo zatian, ia-ia hasieratik jarri da aurretik, eta nagusi izan da. Imanol Alvarezen jokalarien joko azkarrak hainbat arazo sortu dizkio Aula Valladolid taldeari; nolanahi ere, Donostiako taldearen aurkariak ere erantzun nahiko ona eman du aurreneko 30 minutu horietan, eta atsedenaldian sei goleko aldea zuen Bera Berak, 19-13koarekin. Hortaz, nahiz eta euskal taldea gailentzen ari zen, kanporaketa ez zegoen erabakita.
Naroa Baquedanok ondo gidatuta, Aula Valladolidek Bera Berak baino hobeto ekin dio bigarren zatiari, eta hiru golera jarri da, 21-18koan. Dena dela, Gipuzkoako taldeak berehala berreskuratu du kontrola; Bera Berak laupabost goleko aldea zuen une oro, eta horrek konfiantza ematen zion.
Norgehiagokako azken minutuetan, Bera Berak ez du zailtasunik izan garaipena bermatu eta, hala, finalerdirako sailkatzea poltsikoratzeko. Horrenbestez, larunbatean, Eldaren aurka, Donostiako taldeak finalerako txartela izango du jokoan; final laurdenetan Aula Valladoliden aurka ere gertatu zenez, Bera Bera da faborito, irabazteko.
Fitxa teknikoa
32 - Super Amara Bera Bera: Prades, Wigins -atezainak- Amores (5), Arroyo (1), Elba Alvarez (7, 4p), Rodrigues (4), Etxeberria (4), Laura Hernandez (1), Ogonovszki (1), Kruijswik (3, 1p), Elke Karsten (1), Erauskin (3), Gavilan (2), Ishikawa, Urretavizcaya, Fresco.
26 - Caja Rural Aula Valladolid: Carratu, Sanz -atezainak-, Patiño (7), Lucio (5), Monteagudo (5, 2p), Baquedano (5), Mónica Gutierrez, Sanz, Jallow (1), Clara Gutierrez, Sabina Bergara (2), Alonso, González de Garibay, Gorbatsjova, Guerra (1).
Epaileak: Jose Carlos Friera eta Andres Rosendo.
Markagailua, bost minutuero: 4-3; 8-5; 10-6; 14-9: 17-11; 19-13 -atsedenaldia- 20-16; 23.18; 25-20; 27-22; 29-24; 32-26.
Nabarmentzekoa: 3.000 zale baino gehiago, Ilunben.
