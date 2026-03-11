Aurkezpena
Jon Begiristain, Bera Beraren entrenaitzailea: "Buru-belarri lan egingo dut, emandako konfiantza bueltatzeko"

Jon Begiristain, Bera Berako entrenatzailea, aurkezpenean.
Jon Begiristain, gaurko aurkezpenean
EITB

Jon Begiristain Bera Beraren bigarren entrenatzaileak hartuko du lehen entrenatzaile lana datorren denboralditik aurrera. Hedabideen aurrean hitz egin du, erabakiaren inguruan hausnartzeko.

Jon Begiristain izango da super amara Bera Beraren entrenatzailea datozen bi denboraldietan, Imanol Alvarezen ordez
