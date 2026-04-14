Lisanne Krikswijkek Bera Beran jarraituko du beste denboraldi batez

Holandako jokalariak Ligako 21 partida, Iberiar Superkopako bi eta European Leagueko beste bi jokatu ditu orain arte, 30 gol sartuta.

Lisanne Kruijswijk. Irudia: Super Amara Bera Bera
Lisanne Kruijswijk zentralak beste denboraldi baterako luzatu du, gutxienez, Super Amara Bera Berarekin duen kontratua, nazioarteko konpromisoengatik geldialdiaren aurretiko akordio batean itxi dutenez. Jokalariak "etxean bezala" sentitzen dela adierazi du, baita “klub honetan parte hartzea plazer handia” dela ere.

Kruijswijkek onartu du bere egokitzapen prozesua zorrotza izan dela, "herrialde berri bat, talde berri bat, hizkuntza berri bat" delako. Halaber, azpimarratu duenez, "jokalari eta pertsona gisa hazi naiz, asko ikasi dut talde honetatik, nire taldekideengandik, hiritik eta bizi izan dudan une bakoitzetik".

Holandarrak Ligako 21 partida, Superkopa Iberikoko eta European Leagueko bina jokatu ditu orain arte, eta 30 gol sartu.

