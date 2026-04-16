Fitxaketak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Bera Berak Kelly Nzonzie Fonkeng eta Melinda Louis fitxatu ditu

Fonkeng nafarrak hiru denboraldirako sinatu du, eta Louis frantziarrak 2028ra arteko konpromisoa hartu du.
Fonkeng Replasa Beti Onak taldearekin eta Louis Zonzamas Lanzarote taldearekin. Irudia: Bera Bera/EITB Kirolak
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Kelly Nzonzie Fonkeng eta Melinda Louis super amara Bera Berako jokalariak izango dira datorren denboraldian, Replasa Beti Onaketik eta Zonzamas Lanzarotetik, hurrenez hurren, fitxatu ondoren. Nafarrak hiru denboraldirako kontratua sinatu du, eta frantziarrak 2028ra arteko konpromisoa hartu du.

Fonkeng iruindarrak 20 urte beteko ditu irailean, eta azken hiru denboraldiak Replasa Beti Onak taldearekin jokatu ditu. Malkaitz klubean hasi zen eskubaloian, Fonkeng Zilarrezko Mailan debutatu zuen 16 urte eskasekin eta internazionala izan da Espainiako selekzioekin.

Alde horretatik, selekzio jubenilarekin, Fonkengek urrea irabazi zuen Bakuko Europako txapelketan, 2023an, eta baita Txinako Munduko Txapelketan ere 2024an, eta zilarra Mazedoniako junior mailako Europako Txapelketan, 2025ean.

Bera Beraren arabera, Kelly Fonkeng "potentzial handiko jokalaria da, defentsarako gaitasun handikoa eta euskarrian borrokatzeko gai dena".

Bestalde, Lanzaroten urtebete eman ondoren, Melinda Louis Donostiara itzuliko da Laura Hernandez ordezkatzeko eta Elena Amoresekin bikotea osatzeko. Zonzamas Car Plus Lanzaroten denboraldi bikaina egiten ari da, erreferentziazko jokalarietako bat eta Guerreras Iberdrola Ligako bigarren golegile nagusietakoa da.

Lisanne Krikswijkek Bera Beran jarraituko du beste denboraldi batez
Publizitatea
X
Publizitatea
X