El Bera Bera gana al Aula Valladolid (32-26), y se jugará ante el Elda el pase a la final de la Copa de la Reina

El Super Amara Bera Bera se ha clasificado para las semifinales de la Copa de la Reina de la temporada 2025-2026, este viernes por la noche, en Ilunbe, ya que ha eliminado, en cuartos de final, al Aula Valladolid, al que ha ganado por 32-26. El equipo vasco, en semifinales, tendrá como rival al Elda, el sábado, a las 18:45 horas; el vencedor de ese partido se verá, en la final, el domingo, con el Rocasa o con el Atlético Guardés, que ha dejado fuera del campeonato al Replasa Beti-Onak.

Así las cosas, el Bera Bera, en el primer tiempo, ha cobrado ventaja prácticamente desde el inicio, y ha manejado el encuentro con cierta superioridad. El juego rápido de las de Imanol Álvarez ha desbordado al Aula Valladolid, que, no obstante, ha respondido al pulso planteado por el equipo donostiarra, y se ha ido al descanso con un marcador, 19-13, que, si bien era claramente favorable al Bera Bera, no dejaba resuelta la eliminatoria.

Bien liderado por Naroa Baquedano, el Aula Valladolid ha comenzado mejor que el Bera Bera en la segunda parte, y se ha situado a tres goles de distancia, en el 21-18. No obstante, el conjunto guipuzcoano pronto ha retomado el control del juego; el Bera Bera veía a su rival siempre en torno a cinco goles por detrás, y eso le daba seguridad y confianza.

En el tramo final del encuentro, el Bera Bera no ha pasado por dificultades para garantizar su victoria, y, con ella, el pase a la semifinal. Así las cosas, este sábado, ante el Elda, el conjunto donostiarra buscará una nueva final de la Copa de la Reina, en una semifinal que afronta, al igual que en cuartos de final ante el Aula Valladolid, como favorito para el triunfo.