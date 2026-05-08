Copa de la Reina
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El Bera Bera gana al Aula Valladolid (32-26), y se jugará ante el Elda el pase a la final de la Copa de la Reina

La semifinal se disputa el sábado, a las 18:45 horas, y el ganador se enfrentará, el domingo, en la final, al Rocasa o al Atlético Guardés. En la eliminatoria de cuartos de final, este viernes, las de Imanol Álvarez han superado con merecimiento a su rival, en Ilunbe.
Bera Bera jokalariak garaipena
El Bera Bera ha ganado con merecimiento en su eliminatoria de cuartos de final. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Bera Berak Aula Valladolid menderatu du (32-26), eta Elda izango du aurkari Erregina Kopako finalerdian
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Super Amara Bera Bera se ha clasificado para las semifinales de la Copa de la Reina de la temporada 2025-2026, este viernes por la noche, en Ilunbe, ya que ha eliminado, en cuartos de final, al Aula Valladolid, al que ha ganado por 32-26. El equipo vasco, en semifinales, tendrá como rival al Elda, el sábado, a las 18:45 horas; el vencedor de ese partido se verá, en la final, el domingo, con el Rocasa o con el Atlético Guardés, que ha dejado fuera del campeonato al Replasa Beti-Onak.

Así las cosas, el Bera Bera, en el primer tiempo, ha cobrado ventaja prácticamente desde el inicio, y ha manejado el encuentro con cierta superioridad. El juego rápido de las de Imanol Álvarez ha desbordado al Aula Valladolid, que, no obstante, ha respondido al pulso planteado por el equipo donostiarra, y se ha ido al descanso con un marcador, 19-13, que, si bien era claramente favorable al Bera Bera, no dejaba resuelta la eliminatoria.

Bien liderado por Naroa Baquedano, el Aula Valladolid ha comenzado mejor que el Bera Bera en la segunda parte, y se ha situado a tres goles de distancia, en el 21-18. No obstante, el conjunto guipuzcoano pronto ha retomado el control del juego; el Bera Bera veía a su rival siempre en torno a cinco goles por detrás, y eso le daba seguridad y confianza.

En el tramo final del encuentro, el Bera Bera no ha pasado por dificultades para garantizar su victoria, y, con ella, el pase a la semifinal. Así las cosas, este sábado, ante el Elda, el conjunto donostiarra buscará una nueva final de la Copa de la Reina, en una semifinal que afronta, al igual que en cuartos de final ante el Aula Valladolid, como favorito para el triunfo.

Ficha técnica

32 - Super Amara Bera Bera: Prades, Wigins -porteras- Amores (5), Arroyo (1), Elba Álvarez (7, 4p), Rodrigues (4), Etxeberria (4), Laura Hernández (1), Ogonovszki (1), Kruijswik (3, 1p), Elke Karsten (1), Erauskin (3), Gavilán (2), Ishikawa, Urretavizcaya, Fresco.

26 - Caja Rural Aula Valladolid: Carratu, Sanz -porteras-, Patiño (7), Lucio (5), Monteagudo (5, 2p), Baquedano (5), Mónica Gutiérrez, Sanz, Jallow (1), Clara Gutiérrez, Sabina Bergara (2), Alonso, González de Garibay, Gorbatsjova, Guerra (1).

Arbitraje: José Carlos Friera y Andrés Rosendo.

Marcadores cada cinco minutos: 4-3; 8-5; 10-6; 14-9: 17-11; 19-13 -descanso- 20-16; 23.18; 25-20; 27-22; 29-24; 32-26.

Incidencias: más de 3000 espectadoras y espectadores, en Ilunbe.

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Balonmano Mujeres deportistas Bera Bera

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