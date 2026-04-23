Lyndie Tchaptchetek eskafoideko haustura dauka, eta ezingo du jokatu denboraldia amaitu baino lehen

Bera Berako piboteari ebakuntza egingo diote; horrela, ezingo dio pistan agur esan talde gipuzkoarrari.

Lyndie Tchaptchet (Bera Bera)
Lyndie Tcaptchet Bera Berako jokalaria; Argazkia: Bera Bera
E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Lyndie Tchaptchet Bera Berako jokalariak eskafoideko haustura dauka, ezkerreko eskumuturrean, eta denboraldian geratzen diren partidak galduko ditu, talde donostiarrak, ostegun honetan, jakinarazi duen bezala. Piboteari ebakuntza egingo diote, eta ezingo dio pistan agur esan talde gipuzkoarrari.

Tchaptchet azkeneko nazioarteko astean lesionatu da, Ester Somaza bezala, azkeneko honek eskuineko belauneko aurreko lotailu gurutzatua hautsi du: Somazak, Grezian entrenamendu batean; Tchaptchet, Israelen aurka jolasten.

Lyndie Tchaptcheten lesioa; “min gehiago egiten duena da, izan ere, ezingo dugu, merezi duen bezala, pistan agur esan”, penatu du Bera Berak bere sare sozialetan.

Guerreras Iberdrola Liga Emakume kirolariak Bera Bera

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X