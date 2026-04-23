Lyndie Tchaptchetek eskafoideko haustura dauka, eta ezingo du jokatu denboraldia amaitu baino lehen
Bera Berako piboteari ebakuntza egingo diote; horrela, ezingo dio pistan agur esan talde gipuzkoarrari.
Lyndie Tchaptchet Bera Berako jokalariak eskafoideko haustura dauka, ezkerreko eskumuturrean, eta denboraldian geratzen diren partidak galduko ditu, talde donostiarrak, ostegun honetan, jakinarazi duen bezala. Piboteari ebakuntza egingo diote, eta ezingo dio pistan agur esan talde gipuzkoarrari.
Tchaptchet azkeneko nazioarteko astean lesionatu da, Ester Somaza bezala, azkeneko honek eskuineko belauneko aurreko lotailu gurutzatua hautsi du: Somazak, Grezian entrenamendu batean; Tchaptchet, Israelen aurka jolasten.
Lyndie Tchaptcheten lesioa; “min gehiago egiten duena da, izan ere, ezingo dugu, merezi duen bezala, pistan agur esan”, penatu du Bera Berak bere sare sozialetan.
Maitane Etxeberria: “Logroñora joatea tokatzen zaigu eta zaila egiten zaigu han jokatzea”
Ohorezko Mailako final laurdenetako play-offak jokatuko ditu Bera Berak larunbatean, Logroñon. Maitane Etxeberriak adierazi duenez, Grafometal Sporting La Rioja taldearen aurkako partida ez da erraza izango, baina “datorrena polita” dela eta gogoz daudela azaldu du.
Bera Berak Kelly Nzonzie Fonkeng eta Melinda Louis fitxatu ditu
Fonkeng nafarrak hiru denboraldirako sinatu du, eta Louis frantziarrak 2028ra arteko konpromisoa hartu du.
Lisanne Krikswijkek Bera Beran jarraituko du beste denboraldi batez
Holandako jokalariak Ligako 21 partida, Iberiar Superkopako bi eta European Leagueko beste bi jokatu ditu orain arte, 30 gol sartuta.
Jon Begiristain, Bera Beraren entrenaitzailea: "Buru-belarri lan egingo dut, emandako konfiantza bueltatzeko"
Jon Begiristain Bera Beraren bigarren entrenatzaileak hartuko du lehen entrenatzaile lana datorren denboralditik aurrera. Hedabideen aurrean hitz egin du, erabakiaren inguruan hausnartzeko.
Jon Begiristain izango da Bera Beraren entrenatzailea datozen bi denboraldietan
Imanol Alvarez ordezkatuko du, hark erabaki baitu denboraldi honen amaieran taldearen zuzendaritza uztea. Begiristain Alvarezen laguntzaile aritu izan da 2023-24 denboralditik.
Imanol Alvarez: "Aldatzeko momentua dela sentitu dut"
Imanol Alvarez Super Amara Bera Bera entrenatzaileak prentsaurrekoa egin du astelehen eguerdian, denboraldi bukaeran taldea uzteko hartutako erabakia azaltzeko. Zehaztu duenez, proiektu berriei ekiteko unea dela sentitu du.
Imanol Alvarezek ez du Bera Bera entrenatzen jarraituko datorren denboraldian
Tati Garmendia klubeko presidenteak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Alvarez ez da taldeko entrenatzailea izango datorren denboraldian, eta astelehen honetan Gipuzkoako hiriburuan emango duen prentsaurrekoan azalduko du bere erabakia.
Maitane Etxeberria kapitainak Super Amara Bera Berarekin berritu du
Gipuzkoar jokalaria bere hamahirugarren denboraldia jokatzen ari da Donostiako taldean; Bera Beran 400. partida jokatzear dago.
Laura Hernandezek Bera Bera taldea utziko du 2025-2026 denboraldiaren amaieran
2020-2021 denboralditik darama Hernandezek Donostiako taldean; orain arte, 192 partidu jokatu ditu Bera Berarekin, eta 513 gol sartu.