Bera Berak lehen kolpea eman du ligako final-laurdenetako joanekoan (23-25)
Gipuzkoarrek La Rioja izan dute arerio etxetik kanpo. Lehen zatian atzetik joan dira markagailuan baina, atsedenaldirako berdindu ostean, bi goleko aldea lortu dute itzuliko neurketari begira.
Bera Berak bi goleko aldea atera du Errioxara egindako bisita, Guerreras Iberdrola Ligako playoffetako final-laurdenetako joaneko partidan.
Imanol Alvarezen taldeak ondo hasi du partida eta 1-3 aurreratu da markagailuan, baina errioxarrek garaiz erreakzionatu dute eta donostiarrei asko kosta zaie erasoko jokaldiak ondo bideratzea.
Hala eta guztiz ere, gipuzkoarrek ez dute burua galdu eta atsedenaldira 12 goleko berdinketarekin iritsi dira.
Bigarren zatian, Bera Berak agintea hartu du eta zenbait momentutan lau goleko aldea izan du (14-19 eta 17-21). Bukaeran, baina, abantaila hori bi goletan geratu da (23-25).
Gipuzkoarrek datorren astean baliatu beharko dute alde hori finalerdietarako txartela lortzeko. Itzuliko partida datorren larunbatean jokatuko dute, Gascan,18:00etatik aurrera.
Bera Berako piboteari ebakuntza egingo diote; horrela, ezingo dio pistan agur esan talde gipuzkoarrari.
Ohorezko Mailako final laurdenetako play-offak jokatuko ditu Bera Berak larunbatean, Logroñon. Maitane Etxeberriak adierazi duenez, Grafometal Sporting La Rioja taldearen aurkako partida ez da erraza izango, baina “datorrena polita” dela eta gogoz daudela azaldu du.
Fonkeng nafarrak hiru denboraldirako sinatu du, eta Louis frantziarrak 2028ra arteko konpromisoa hartu du.
Holandako jokalariak Ligako 21 partida, Iberiar Superkopako bi eta European Leagueko beste bi jokatu ditu orain arte, 30 gol sartuta.
Jon Begiristain Bera Beraren bigarren entrenatzaileak hartuko du lehen entrenatzaile lana datorren denboralditik aurrera. Hedabideen aurrean hitz egin du, erabakiaren inguruan hausnartzeko.
Imanol Alvarez ordezkatuko du, hark erabaki baitu denboraldi honen amaieran taldearen zuzendaritza uztea. Begiristain Alvarezen laguntzaile aritu izan da 2023-24 denboralditik.
Imanol Alvarez Super Amara Bera Bera entrenatzaileak prentsaurrekoa egin du astelehen eguerdian, denboraldi bukaeran taldea uzteko hartutako erabakia azaltzeko. Zehaztu duenez, proiektu berriei ekiteko unea dela sentitu du.
Tati Garmendia klubeko presidenteak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Alvarez ez da taldeko entrenatzailea izango datorren denboraldian, eta astelehen honetan Gipuzkoako hiriburuan emango duen prentsaurrekoan azalduko du bere erabakia.
Gipuzkoar jokalaria bere hamahirugarren denboraldia jokatzen ari da Donostiako taldean; Bera Beran 400. partida jokatzear dago.