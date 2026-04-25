Bera Berak lehen kolpea eman du ligako final-laurdenetako joanekoan (23-25)

Gipuzkoarrek La Rioja izan dute arerio etxetik kanpo. Lehen zatian atzetik joan dira markagailuan baina, atsedenaldirako berdindu ostean, bi goleko aldea lortu dute itzuliko neurketari begira.

Bera Bera eskubaloia

Bera Berak bi goleko abantailarekin ekingo dio itzuliko partidari. Irudia: Bera Bera.

KIROLAK EITB

Bera Berak bi goleko aldea atera du Errioxara egindako bisita, Guerreras Iberdrola Ligako playoffetako final-laurdenetako joaneko partidan.

Imanol Alvarezen taldeak ondo hasi du partida eta 1-3 aurreratu da markagailuan, baina errioxarrek garaiz erreakzionatu dute eta donostiarrei asko kosta zaie erasoko jokaldiak ondo bideratzea.

Hala eta guztiz ere, gipuzkoarrek ez dute burua galdu eta atsedenaldira 12 goleko berdinketarekin iritsi dira.

Bigarren zatian, Bera Berak agintea hartu du eta zenbait momentutan lau goleko aldea izan du (14-19 eta 17-21). Bukaeran, baina, abantaila hori bi goletan geratu da (23-25).

Gipuzkoarrek datorren astean baliatu beharko dute alde hori finalerdietarako txartela lortzeko. Itzuliko partida datorren larunbatean jokatuko dute, Gascan,18:00etatik aurrera.

