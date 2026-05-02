GUERRERAS IBERDROLA LIGA
Bera Berak 24-20 irabazi dio Sporting La Riojari eta finalerdietarako sailkatu da

Donostiarrek ondo itxi dituzte Guerreras Iberdrola Ligako final-laurdenak, Gascan, ikusleen aurrean

Las jugadoras del Super Amara Bera Bera celebran unos de los goles ante el Grafometal Sporting La Rioja
Super Amara Bera Berako jokalariak Grafometal Sporting La Riojaren aurkako goletako bat ospatzen
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Super Amara Bera Berak 24-20 irabazi dio al Grafometal Sporting La Riojari Guerreras Iberdrola Ligako final-laurdenetako partidan finalerdietara sailkatzeko. Imanol Alvarezen neskek on egin dute zeukaen bi goletako abantaila eta partida kontrolpean izan dute hasieratik amaierararte, Gascan, bere zaleen aurrean.

Talde donostiarra Ester Somaza eta Lyndie Tchaptcheten bajekin aurkeztu da partidara, baina Elena Amores eta Elke Karsten berreskuratuta deialdirako. Argentinarra ez zen zerrenda batean agertzen otsailaren 15etik meniskoan egin zioten ebakuntza batengatik. Imanol Alvarezek errotaziorako zailtasunak izango zituela emango zuen, bereziki Shula Gavilan zelako jokatzeko prest zegoen pibote bakarra, baina horrek ez dio Super Amara Bera Berari partida kaudimenarekin irabaztea ekidin.

Bidebietakoek determinazio askorekin hasi dute partida, etxean jokatzearen abantaila aprobetxatu nahian. Horrela, lehen minutuetan gol pare bateko errenta lortu dute eta errioxako taldeari eman diote baloi jabetza. Donostiarrak oso eroso egon dira defentsa lanetan eta kontraerasoan hasi dira min egiten lehen zatia 14-9 bukatu arte. Lucia Prades atezainak oso gelditu onak egin ditu eta zutoinen laguntza ere izan du.

Bigarrena, lehen zatia amaitu den dinamika berdinarekin hasi da. Grafometal Sporting La Rioja gaurko partida eta joankeko neurketako bi golen errenta iraultzeko asmoarekin bueltatu da aldageletatik eta baloiaren kontrola bere gain hartu du berriro. Hala ere, Super Amara Bera Bera oso eroso egoten da kontestu hauetan, defentsan sendo eta trantsizioetan min handia egiten. Egoera horretan Imanol Alvarezen jokalariek ez dute geheigi sufritu eta 24-20 irabazi dute.

Super Amara Bera Beraren finalerdietako arerioa Mecalia Atlético Guardés edo Conservas Orbe Zendal Porriño izango da. Gaur 20:00etan jokatzen dute itzulerako partida. Hori bai, hurrengo kanporaketa jokatu aurretik Erreginaren Kopan hartuko dute parte donostiarrak hurrengo asteburuan Ilunben. 

Guerreras Iberdrola Liga Bera Bera

