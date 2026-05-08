ERREGINAREN KOPA
Beti-Onakek 23-27 galdu du Atletico Guardesen aurka eta Erregina Kopatik kanpo geratu da

Talde nafarrak porrota jaso du final-laurdenetan partida parekatu eta zorrotz batean.

Beti-Onak VS Guardes
KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Replasa Beti-Onakek 23-27 galdu du Mecalia Atletico Guardesen aurka eta Erregina Kopatik kanpo geratu da. Illumben jokatu den partida oso parekatua izan da. Txapelketa hasi aurretik, final-laurdenetako zorrotzenetako bat izatea espero zen. Aurreko astean, talde nafarrak ezin izan zuen Guerreras Iberdrola Ligako final-erdietarko txartela lortu azken momentuan penalti bat huts egin eta gero, eta gaur ere galdu egin du bere denboraldiari amaiera emateko.

Hori bai, Mecalia Atlético Guardesen aurka jokatu zuten azken partida irabaztea lortu zutenez, gaurkoan ere helburu berdina lortzeko esperantzarekin agertu dira Atarrabiako neskak. Horrek eta talde galiziarrak bere burua EHF European Cupean izan zezakeela, Atarrabiako taldeak bere aukeretan sinistea ekarri du.

Lehen gola Mecalia Atletico Guardesek sartu du, baina talde nafarrak eroak izan diren hurrengo minutuak aprobetxau ditu hiru goleko abantaila bat lortzeko (5-2). Egoera horretan, galiziarrek hartu dute bere gain baloiaren jabetza, bere eraso saiakerak fin amaitu ezinik. Bazirudien lehen zatiaren erdirako abantailak alde egingo zuela. Hala ere, abantaila hiru golekoa izan da oraindik (8-5) hamabosgarren minutuan. Atsedenaldiaren aurretik Mecalia Atletico Guardesek martxa bat gehiago sartu du markagaiua irauli eta 9-10 aurretik bukatzeko.

Bigarren zatia, berriz, intentsitate handiagoarekin hasi du Replasa Beti-Onakek eta partida berdintzea ere lortu du lehen minutuetan (12-12). Bazirudien berriz hartu behar zutela markagailuan kontrola, baina opari batzukek Mecalia Atletico Guardesek berriro ihes egitea ahalbidetu dute. Miguel Etxeberriarenak bukaerara arte partidan sartuta egoten saiatu diren arren, azken minutuetan bi taldeen diferentzia handiagotu egin da eta partida 23-27 amaitu da.

Final-erdietan, Mecalia Atletico Guardes Rocasa Gran Canariaren aurka lehiatuko da larunbatean 16:15ean, bigarren honek KH-7 Granollersi 29-26 irabazi eta gero.

Fitxa teknikoa

23 - Replasa Beti-Onak: Luzuriaga, Encimas -atezainak-, Ayelen, Casasola (1), Sans (5, 2p), Zamora (1), Fonkeng (3), Brasil, Isabel Fernandez (5), Ripa (1), Almudena Gutierrez, Arruabarrena, Urbitarte (1), Canas (5, 4p), Costa (1)

27 - Mecalia Atletico Guardes: Minguez, Balzinc -atezainak-, Mendoza (2), Hauptman (3), Sempere (3), Cacheda (4), Tellez, Palomo, Serrano, Castro (4), Maria Sancha (3, 2p), Ramos (6), Elena Martinez (2, 1p), Cifuentes, Gil, Portillo.

Epaileak: Miquel Florenza eta Jordi Ausas. 

Markagailua, bost minutuero: 0-1; 3-1; 5-3; 7-5; 8-7; 9-10 -atsedenaldia- 12-14; 14-16; 16-18; 27-24; 22-25; 23-27.

Nabarmentzekoa: Erregina Kopako final laurdenetako hirugarren partida, Ilunben. 

 

Beti-Onak Eskubaloia Emakume kirolariak

