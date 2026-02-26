Berritzea
Maitane Etxeberria kapitainak Super Amara Bera Berarekin berritu du

Gipuzkoar jokalaria bere hamahirugarren denboraldia jokatzen ari da Donostiako taldean; Bera Beran 400. partida jokatzear dago.

Maitane Etxebarria Bera Berako jokalaria. Irudia: Bera Bera.

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Maitane Etxeberria kapitainak Super Amara Bera Berarekin berritu du, talde donostiarrak ostegun honetan jakinarazi duen bezala. Gipuzkoar jokalaria bere hamahirugarren denboraldia jokatzen ari da talde donostiarrean, eta horretan 400. partida jokatzear dago.

Etxeberriaren asmoa Bera Beran “historia egiten jarraitzea” da. Adierazi duen bezala, “hemen ikasi nuen zer esan nahi duen ahaleginak”, eta, bere iritziz, “sakrifizioa eta talde lana bezalako balioak dira gaur egun garena izatera eraman gaituztenak”; horrela, talde gipuzkoarrak “nire itxea izaten jarraitzea” nahi izan du.

Jokalaria Bera Berarekin 400. partida jokatzear dago; orain arte, 974 gol sartu ditu.

Eskubaloia Emakume kirolariak Bera Bera

