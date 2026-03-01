Eskubaloia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Imanol Alvarezek Bera Bera eskubaloia utziko du datorren denboraldian

Tatiana Garmendia klubeko presidenteak ohar baten bidez jakinarazi duenez, datorren denboraldian ez du jarraituko, eta astelehen honetan Gipuzkoako hiriburuan emango duen prentsaurrekoan azalduko du bere erabakia.

Imanol Álvarez deja el Bera Bera
Imanol Alvarezek Bera Bera eskubaloia utziko du datorren denboraldian Argazkia: @ КmaBeraBera
author image

EITB

Azken eguneratzea

Super Amara Bera Berako egungo entrenatzaileak, Imanol Alvarezek, ez du entrenatzaile gisa jarraituko 2025-2026 denboraldia amaitu eta gero. Bere ekimenez utziko du kluba Imanol Alvarezek, zazpi urtez jarraian bertan aritu ostean.

2024-2025 denboraldian Liga, Kopa eta Iberiar Superkopako tituluak lortu zituen Alvarezek, eta azken txapelketa hori berriro irabazi du aurtengo denboraldian. 2018-19an iritsi zen Gipuzkoako taldera, eta, horren eskutik, kluba hazi egin da arlo guztietan, emakumezkoen eskubaloian nagusi izateraino.

Aurretik ere entrenatu zuen Bera Bera, 2012-13 denboraldian, eta Liga eta Kopa irabazi ondoren, taldea utzi zuen, "arrazoi pertsonalak" argudiatuta.

Klubak bigarren etapa baterako kontratatu ondoren, etapa are arrakastatsuagoa egin du, baina Alvarezek gutxienez beste urtebetez Donostian jarraituko zuela adierazi ostean, edo Tatiana Garmendia presidenteak hori ulertu ostean, klubak ohar baten bidez jakinarazi du Alvarezek ez duela taldean jarraituko, eta astelehenean prentsaurrekoan azalduko duela erabakia.

Bera Bera bigarren sailkatua da Ligan gaur egun, eta maiatzean jokatuko den Erreginaren Kopako txapelketa laugarren aldiz jarraian irabazteko faboritoetako bat da. Txapelketa hori izango da Alvarezek Bera Berarekin beste titulu bat irabazteko izango duen azken aukeretako bat.

Bera Bera Eskubaloia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X