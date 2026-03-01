Imanol Alvarezek Bera Bera eskubaloia utziko du datorren denboraldian
Tatiana Garmendia klubeko presidenteak ohar baten bidez jakinarazi duenez, datorren denboraldian ez du jarraituko, eta astelehen honetan Gipuzkoako hiriburuan emango duen prentsaurrekoan azalduko du bere erabakia.
Super Amara Bera Berako egungo entrenatzaileak, Imanol Alvarezek, ez du entrenatzaile gisa jarraituko 2025-2026 denboraldia amaitu eta gero. Bere ekimenez utziko du kluba Imanol Alvarezek, zazpi urtez jarraian bertan aritu ostean.
2024-2025 denboraldian Liga, Kopa eta Iberiar Superkopako tituluak lortu zituen Alvarezek, eta azken txapelketa hori berriro irabazi du aurtengo denboraldian. 2018-19an iritsi zen Gipuzkoako taldera, eta, horren eskutik, kluba hazi egin da arlo guztietan, emakumezkoen eskubaloian nagusi izateraino.
Aurretik ere entrenatu zuen Bera Bera, 2012-13 denboraldian, eta Liga eta Kopa irabazi ondoren, taldea utzi zuen, "arrazoi pertsonalak" argudiatuta.
Klubak bigarren etapa baterako kontratatu ondoren, etapa are arrakastatsuagoa egin du, baina Alvarezek gutxienez beste urtebetez Donostian jarraituko zuela adierazi ostean, edo Tatiana Garmendia presidenteak hori ulertu ostean, klubak ohar baten bidez jakinarazi du Alvarezek ez duela taldean jarraituko, eta astelehenean prentsaurrekoan azalduko duela erabakia.
Bera Bera bigarren sailkatua da Ligan gaur egun, eta maiatzean jokatuko den Erreginaren Kopako txapelketa laugarren aldiz jarraian irabazteko faboritoetako bat da. Txapelketa hori izango da Alvarezek Bera Berarekin beste titulu bat irabazteko izango duen azken aukeretako bat.
Zure interesekoa izan daiteke
Maitane Etxeberria kapitainak Super Amara Bera Berarekin berritu du
Gipuzkoar jokalaria bere hamahirugarren denboraldia jokatzen ari da Donostiako taldean; Bera Beran 400. partida jokatzear dago.
Laura Hernandezek Bera Bera taldea utziko du 2025-2026 denboraldiaren amaieran
2020-2021 denboralditik darama Hernandezek Donostiako taldean; orain arte, 192 partidu jokatu ditu Bera Berarekin, eta 513 gol sartu.
Lyndie Tchaptchetek ez du Super Amara Bera Beran jarraituko 2026-27 denboraldian
Nazioarteko pibote nafarrak, Donostian arrakastaz betetako bi denboraldiren ostean, Txapeldunen Ligan helburu handiak dituen klub baten eskaintza onartu du.
Bera Bera Europa Ligatik kanporatu dute; Beti-Onakek, berriz, aurrera egin du Europako Kopan
Bera Bera eta Dijonen arteko kanporaketa penaltietan erabaki da (30-26). Beti-Onakek, ostera, kanporaketako bi partidak irabazi dizkio Yellow Winterthur taldeari, eta Europako Kopako final-zortzirenetan izango da.
Imanol Alvarez: ''Defentsan egongo da gakoetako bat''
Super Amara Bera Berak Dijoni egingo dio bisita igandean, Europa Ligan aritzeko pasea lortzeko. Donostiako taldea 3 goleko errentarekin abiatuko da. Kruijswijk min hartuta dago, eta zalantzan dago parte hartzeko moduan izango den. Imanol Alvarezen ustez, defentsan egongo da gakoetako bat.
Anne Erauskin, Bera Berako jokalaria: ''Gakoa lasaitasuna mantentzea izango da''
Hiru goleko aldeari eutsi nahi dio Dijonen Super Amara Bera Berak, joaneko partidako abantaila aprobetxatzeko. Anne Erauskin jokalariak partidako gakoei buruz hitz egin du.
Bera Berak Beti Onak menderatu du derbian (27-30)
Nafarroako taldeak bigarren zati ona egin zuen arren, Donostiakoak izan ziren nagusi, hiru goleko aldeaz, Atarrabian jokatutako partidan.
Bera Berak lehen kolpea eman du Dijonen aurkako kanporaketan (22-19)
Donostiako taldeak 22-19 irabazi dio Dijon talde indartsuari, eta hiru goleko errenta izango du Frantzian jokatuko den itzuliko partida erabakigarrian.
Imanol Alvarez: ''Bi borrokaldi izango direla kontuan hartuta lehiatu behar dugu''
Super Amara Bera Berak Dijon Frantziako talde indartsuaren aurka jokatuko du larunbatean, etxean, EHF Europa Ligako multzoen fasera sailkatzeko kanporaketako joaneko partida. Imanol Alvarezek adierazi du haiek direla, a priori, faboritoak.