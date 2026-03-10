Jon Begiristain izango da Bera Berako entrenatzailea datozen bi denboraldietan
Imanol Alvarez ordezkatuko du, denboraldi honen amaieran taldearen zuzendaritza uztea erabaki baitzuen. Begiristain Alvarezen laguntzaile aritu da 2023-24 denboralditik.
Jon Begiristain Agirre (Usurbil, 1985) izango da super amara Bera Beraren entrenatzailea hurrengo bi denboraldietan, eta, beraz, Imanol Alvarez ordezkatuko du, denboraldi honen amaieran taldearen zuzendaritza uztea erabaki zuena, klubak ohar baten jakitera eman duenez.
Begiristain Imanol Alvarezen laguntzaile aritu da 2023-24 denboralditik, eta, beraz, hirugarren urtea betetzen ari da Ermuko entrenatzailearekin batera. Beraz, birritan hiru garaikurrak lotu dituen taldearen arrakastetan parte hartu du, eta aurtengo irailean Superkopa Iberikoa ere bereganatu zuena Iruñean.
Horrez gain, Jon Begiristainek Zilarrezko mailan aritzen den taldea zuzentzen du, egun Estatuko kategorietako hirugarren mailan laugarren postuan dagoena, eta harrobiarekin koordinatzaile lanak ere egiten ditu.
Bera Bera Eskubaloi arduradun Tati Garmendia gaur arratsaldean jakinarazi dio erabakia taldeari, Gascan entrenamendua hasi aurretik. Beraz, bere izendapenak, era berean, klubeko lehen taldeen entrenatzaileen berregituraketa ekarriko du.
13 urte zituenetik eskubaloiari lotuta, Jon Begiristainek etapa guztiak bete ditu, jokalaritik entrenatzailera, Usurbildik Bera Berara, Zarautz eta Bidasoatik pasatuz.
Zure interesekoa izan daiteke
Imanol Alvarez: "Aldatzeko momentua dela sentitu dut"
Imanol Alvarez Super Amara Bera Bera entrenatzaileak prentsaurrekoa egin du astelehen eguerdian, denboraldi bukaeran taldea uzteko hartutako erabakia azaltzeko. Zehaztu duenez, proiektu berriei ekiteko unea dela sentitu du.
Imanol Alvarezek ez du Bera Bera entrenatzen jarraituko datorren denboraldian
Tati Garmendia klubeko presidenteak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Alvarez ez da taldeko entrenatzailea izango datorren denboraldian, eta astelehen honetan Gipuzkoako hiriburuan emango duen prentsaurrekoan azalduko du bere erabakia.
Maitane Etxeberria kapitainak Super Amara Bera Berarekin berritu du
Gipuzkoar jokalaria bere hamahirugarren denboraldia jokatzen ari da Donostiako taldean; Bera Beran 400. partida jokatzear dago.
Laura Hernandezek Bera Bera taldea utziko du 2025-2026 denboraldiaren amaieran
2020-2021 denboralditik darama Hernandezek Donostiako taldean; orain arte, 192 partidu jokatu ditu Bera Berarekin, eta 513 gol sartu.
Lyndie Tchaptchetek ez du Super Amara Bera Beran jarraituko 2026-27 denboraldian
Nazioarteko pibote nafarrak, Donostian arrakastaz betetako bi denboraldiren ostean, Txapeldunen Ligan helburu handiak dituen klub baten eskaintza onartu du.
Bera Bera Europa Ligatik kanporatu dute; Beti-Onakek, berriz, aurrera egin du Europako Kopan
Bera Bera eta Dijonen arteko kanporaketa penaltietan erabaki da (30-26). Beti-Onakek, ostera, kanporaketako bi partidak irabazi dizkio Yellow Winterthur taldeari, eta Europako Kopako final-zortzirenetan izango da.
Imanol Alvarez: ''Defentsan egongo da gakoetako bat''
Super Amara Bera Berak Dijoni egingo dio bisita igandean, Europa Ligan aritzeko pasea lortzeko. Donostiako taldea 3 goleko errentarekin abiatuko da. Kruijswijk min hartuta dago, eta zalantzan dago parte hartzeko moduan izango den. Imanol Alvarezen ustez, defentsan egongo da gakoetako bat.
Anne Erauskin, Bera Berako jokalaria: ''Gakoa lasaitasuna mantentzea izango da''
Hiru goleko aldeari eutsi nahi dio Dijonen Super Amara Bera Berak, joaneko partidako abantaila aprobetxatzeko. Anne Erauskin jokalariak partidako gakoei buruz hitz egin du.
Bera Berak Beti Onak menderatu du derbian (27-30)
Nafarroako taldeak bigarren zati ona egin zuen arren, Donostiakoak izan ziren nagusi, hiru goleko aldeaz, Atarrabian jokatutako partidan.