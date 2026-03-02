Prentsaurrekoa

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Imanol Alvarez: "Aldatzeko momentua dela sentitu dut"

Imanol Alvarez, Bera Berako entrenatzailea
18:00 - 20:00

Imanol Alvarez, Bera Beraren entrenatzailea

author image

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Alvarez Super Amara Bera Bera entrenatzaileak prentsaurrekoa egin du astelehen eguerdian, denboraldi bukaeran taldea uzteko hartutako erabakia azaltzeko. Zehaztu duenez, proiektu berriei ekiteko unea dela sentitu du.

Imanol Alvarez: "Aldatzeko momentua dela sentitu dut"
Bera Bera Imanol Álvarez

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X