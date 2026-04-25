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Bera Bera golpea primero en el duelo de cuartos del playoff ante La Rioja (23-25)

Las de Imanol Álvarez han ido al remolque del rival en la primera mitad pero, tras empatar al descanso, han tomado el mando del marcador han logrado una ventaja de dos goles de cara al partido de vuelta.
Bera Bera eskubaloia

Bera Bera afronta la vuelta con dos goles de ventaja. Imagen: Bera bera.

Euskaraz irakurri: Bera Berak jipoia jaso du Errioxaren aurkako playoffetako final-laurdenetako norgehiagokan (23-25)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Bera Bera ha cumplido en su visita a La Rioja con una victoria por dos goles en el partido de ida de los cuartos de final del playoff por el título de la Liga Guerreras Iberdrola.

El equipo de Imanol Álvarez ha comenzado bien el partido y se ha adelantado 1-3 en el marcador, pero de las riojanas han sabido reaccionar a tiempo y han atenazado a las donostiarras, que han sufrido mucho para montar el ataque y llevarlo a buen puerto.

Pese a todo, las donostiarras han conseguido llegar al descanso con un empate a 12 goles.

En la segunda parte, Bera Bera ha metido la directa y ha conseguido irse de hasta cuatro goles (14-19 y 17-21), ventaja que ha quedado reducida a la mitad al final del partido (23-25).

Gipuzkoanas y riojanas disputarán la vuelta en el Gasca el próximo sábado a partir de las 18:00 horas. 

Mujeres deportistas Bera Bera Balonmano

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