Presentación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Jon Begiristain, entrenador del Bera Bera: "Afronto el reto con mucha ilusión"

Jon Begiristain, Bera Berako entrenatzailea, aurkezpenean.
18:00 - 20:00

Jon Begiristain, en la presentación de este miércoles.

Euskaraz irakurri: Jon Begiristain, Bera Berako entrenaitzailea: "Buru-belarri lan egingo dut, emandako konfiantza bueltatzeko"
author image

EITB

Última actualización

Jon Begiristain, segundo entrenador del Bera Bera, asumirá el puesto de primer entrenador a partir de la próxima temporada. Ha comparecido ante los medios para reflexionar sobre la decisión

Jon Begiristain será el técnico del super amara Bera Bera las dos próximas temporadas, en sustitución de Imanol Álvarez
Bera Bera

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X