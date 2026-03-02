Imanol Álvarez: "Algo me decía dentro de mí que era momento de cambiar"
El entrenador del Super Amara Bera Bera, Imanol Álvarez, ha dado una rueda de prensa este lunes para explicar la decisión de dejar de entrenar el equipo al finalizar la temporada. Según ha manifestado, sentía que era el momento de cambiar y dedicarse a otro proyecto.
