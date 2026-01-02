Lyndie Tchaptchetek ez du Super Amara Bera Beran jarraituko 2026-27 denboraldian
Nazioarteko pibote nafarrak, Donostian arrakastaz betetako bi denboraldiren ostean, Txapeldunen Ligan helburu handiak dituen klub baten eskaintza onartu du.
Lyndie Tchaptchet nazioarteko pibote nafarraren baja izango da Super Amara Bera Beran 2026-27 denboraldiari begira. Jokalariak Txapeldunen Ligan helburu handiak dituen Europako klub baten eskaintza onartu du.
Tchaptchet 2023-24 denboraldian iritsi zen Super Amara Bera Berara, eta ordutik hona funtsezko pieza bihurtu da talde donostiarrarentzat. Piboteak jokoan zeuden titulu nazional guztiak irabazi ditu.
Bere errendimenduak, bai Super Amara Bera Berarekin Europako txapelketetan, bai European League-n, bai Espainiako selekzioarekin, nabarmen areagotu du bere nazioarteko erakusketa.
Atarrabiako jokalariak Super Amara Bera Beraren elastikoa defendatzen jarraituko du aurtengo denboraldia amaitu arte. Helburuak oraindik lortzeke daude, hala nola liga erregularra irabaztea, maiatzeko Donostiako Kopa eta Guerreras Iberdrola Ligako play-offa irabaztea.
