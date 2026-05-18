Micaela Rodriguesek ez du Bera Beran jarraituko datorren denboraldian
Brasildarra 2024ko abenduan iritsi zen Donostiara eta ia berehala sartu zen taldean European Leagueko multzoen faseari aurre egiteko. Ordutik, 66 neurketa ofizial (Ligako 50, European Leagueko bederatzi, Kopako sei eta Iberiako Superkopako bi) egin ditu eskuin hegalekoak, Bera Beraren elastikoarekin ehun gol baino gehiago eginda.
Klubean izan den bitartean, Rodriguesek hainbat titulu irabazi ditu, besteak beste, bi Erreginaren Kopa eta Iberiar Superkopa bat. Horrez gain, denboraldi honetako liga txapelketa irabazteko lehian ere jarraitzen du. Donostiako taldeak publikoki eskertu nahi izan du bere "inplikazioa eta lana".
