Super Amara Bera Berak ligako finala jokatuko du, Porriño kanporatuta
Super Amara Bera Berak Guerreras Iberdrola Ligako titulua eskuratzeko finala jokatzeko txartela lortu du, finalaurrekoan Porriño kanporatuta. Joaneko partidan, Galizian, 28-32 gailendu zen Imanol Alvarezen taldea, eta gaur, Gascan, berdinketarekin bukatu da itzuliko norgehiagoka (33-33).
Donostiako taldeak Rocasa edo Costa del Sol Malaga izango du aurkari finalean. Bigarren finalaurrekoa igande honetan erabakiko da. Joaneko neurketan, Kanaria Handietako taldea nagusitu zen (23-27), eta, ondorioz, lau goleko errenta izango du etxean jokatuko duen itzuliko partidan.
Micaela Rodriguesek ez du Bera Beran jarraituko datorren denboraldian
Micaela Rodriguesek 66 partida eta 102 gol pilatu ditu Bera Beraren elastikoa defendatzen.
Elba Alvarezek Bera Berarekin berritu du 2026-2027 denboraldirako
Gipuzkoako taldeak irabazi berri duen Erregina Kopako azken fasean, jokalari onenarentzako saria eman diote, eta, gainera, txapelketako golegile nagusia izan da.
Laura Hernandez: “Hunkituta eta oso harro gaude”
Laura Hernandez oso pozik agertu da Super Amara Bera Berak Erregina Kopa bere zaleen aurrean eskuratu eta gero.
Imanol Alvarez: “Ametsa da horrela bukatzea”
Imanol Alvarez hunkituta agertu da Super Amara Bera Berarekin bere seigarren eta azken Erregina Kopa irabazi eta gero; izan ere, denboraldi amaieran utzi egingo du Donostiako kluba.
Bera Berako jokalariek eta zaleek gogotik ospatu dute Kopako garaipena
Super Amara Bera Berak laugarrenez jarraian irabazi du Erregina Kopa, bere palmaresean hamargarrena. Donostiako taldeko kideek eta zaleek gogotik ospatu dute lorpena.
Bera Berak historia egin du Erregina Kopa hamargarrenez irabazita, laugarrena jarraian
Donostiako taldeak Atletico Guardes menderatu du finelan. Exijentzia handiko partida izan da, bi taldeek hiru norgehiagoka jokatu dituztelako hiru egunetan.
Erregina Kopako finala: Bera Bera vs Atletico Guardes
Super Amara Bera Bera eta Mecalia Atletico Guardes taldeek jokatuko dute Erregina Kopako finala. Partida zuzenean izango da ikusgai EITBn.
Elke Karsten: “Final bat geratzen zaigu eta irabazi egin behar dugu"
Super Amara Bera Berak Erreginaren Kopako finala jokatuko du igande honetan, finalerdietan Elda 25-23 mendean hartuta.
Bera Bera Erregina Kopako finalerako sailkatu da Eldari 25-23 irabazita
Donostiako taldeak garaiz erreakzionatu du, eta finalerako sailkatu da, asko sufrituta. Finalean, Atletico Guardes izango dute aurkari, eta EITBk zuzenean emango du, 13:30etik aurrera.