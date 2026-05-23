GUERRERAS IBERDROLA LIGA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Super Amara Bera Berak ligako finala jokatuko du, Porriño kanporatuta

Gascan, berdinketarekin bukatu da itzuliko norgehiagoka (33-33), baina joanekoan, Galizian, 28-32 gailendu zenez, Imanol Alvarezen taldeak eskuratu du ligako finala jokatzeko txartela.

Bera Bera vs Porriño
author image

G. P. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Super Amara Bera Berak Guerreras Iberdrola Ligako titulua eskuratzeko finala jokatzeko txartela lortu du, finalaurrekoan Porriño kanporatuta. Joaneko partidan, Galizian, 28-32 gailendu zen Imanol Alvarezen taldea, eta gaur, Gascan, berdinketarekin bukatu da itzuliko norgehiagoka (33-33)

Donostiako taldeak Rocasa edo Costa del Sol Malaga izango du aurkari finalean. Bigarren finalaurrekoa igande honetan erabakiko da. Joaneko neurketan, Kanaria Handietako taldea nagusitu zen (23-27), eta, ondorioz, lau goleko errenta izango du etxean jokatuko duen itzuliko partidan. 

Bera Bera Eskubaloia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X