Bera Berak asteazkenean ekingo dio Guerreras Iberdrola Ligako finalari, Rocasaren aurka, Gascan
Finaleko lehen partida Donostian jokatuko dute, 19:15ean, eta bigarrena, ordea, Telden, Kanaria Handian, igandean, Euskal Herriko 19:45ean; hirugarren partida ere jokatu beharko balute, hori ekainaren 3an izango litzateke, asteazkenez, Donostian. EITBk finala emango du, zuzenean.
Super Amara Bera Berak asteazkenean emango dio hasiera 2025-2026 denboraldiko Guerreras Iberdrola Ligako finalari, Rocasa aurkari, Jose Antonio Gasca pabiloian, Donostian. Finaleko lehen partida Donostian jokatuko dute, 19:15ean, eta bigarrena, ordea, Telden, Kanaria Handian, igandean, Euskal Herriko 19:45ean; hirugarren partida ere jokatu beharko balute, hori ekainaren 3an izango litzateke, asteazkenez, Donostian (19:30ean). EITBk finaleko partida guztiak emango ditu, zuzenean, ETB2Onen eta kirolakeitb.eus-en bidez.
Bera Berak hirugarren urtez jarraian nahi du Liga irabazi, Imanol Alvarez entrenatzailea agur esateko; gainera, lortuz gero, hirugarren aldiz jarraian erdietsiko luke irabaztea denboraldi berean Erregina Kopa eta Iberiar Superkopa.
Bera Berak hamalau partida daramatza galdu gabe, baina Rocasak, Ligako bigarren itzulian, Donostiako taldea menderatzea lortu zuen, 25-24; lehen itzulian, ordea, Bera Bera irten zen garaile, Donostian, 30-27.
Asteartean, Imanol Alvarezek nabarmendu zuen nola txapeldunak “merezita” irabaziko duen, haren iritziz, kontuan izanik bi taldeen arteko partidetan parekotasun handia izan den: “Txapelketako defentsarik sendoenak izan gara”, adierazi du,
Arestian esan bezala, partida 19:15ean hasiko da, eta kirolakeitb.eus-ek eta ETB2Onek zuzenean emango dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Imanol Alvarez: “Taldea finala jokatzeko prest dago; ondo gaude eta dena emango dugu”
Imanol Alavarezen, Bera Berako entrenatzaileak, prentsaurrekoa eman du Ligako Finalaren harira. Talde donostiarrak Rocasaren aurka jokatuko du bi edo hiru partidetan banatuko den finala.
Super Amara Bera Berak ligako finala jokatuko du, Porriño kanporatuta
Gascan, berdinketarekin bukatu da itzuliko norgehiagoka (33-33), baina joanekoan, Galizian, 28-32 gailendu zenez, Imanol Alvarezen taldeak eskuratu du ligako finala jokatzeko txartela. Finalean Kanaria Handietako Rocasa taldea izango du aurkari Bera Berak.
Imanol Alvarez: “Oso hunkigarria eta polita izan da jaso dudan omenaldia"
Imanol Alvarezek Super Amara Bera Beraren entrenatzaile izateari utziko dio denboraldi honen amaieran. Hori dela eta, larunbat honetan klubaren eta zaleen omenaldia jaso du Gascan. Hunkituta agertu da, baina pozik ere bai, agur esan aurretik ligako finala jokatuko baitute.
Micaela Rodriguesek ez du Bera Beran jarraituko datorren denboraldian
Micaela Rodriguesek 66 partida eta 102 gol pilatu ditu Bera Beraren elastikoa defendatzen.
Elba Alvarezek Bera Berarekin berritu du 2026-2027 denboraldirako
Gipuzkoako taldeak irabazi berri duen Erregina Kopako azken fasean, jokalari onenarentzako saria eman diote, eta, gainera, txapelketako golegile nagusia izan da.
Laura Hernandez: “Hunkituta eta oso harro gaude”
Laura Hernandez oso pozik agertu da Super Amara Bera Berak Erregina Kopa bere zaleen aurrean eskuratu eta gero.
Imanol Alvarez: “Ametsa da horrela bukatzea”
Imanol Alvarez hunkituta agertu da Super Amara Bera Berarekin bere seigarren eta azken Erregina Kopa irabazi eta gero; izan ere, denboraldi amaieran utzi egingo du Donostiako kluba.
Bera Berako jokalariek eta zaleek gogotik ospatu dute Kopako garaipena
Super Amara Bera Berak laugarrenez jarraian irabazi du Erregina Kopa, bere palmaresean hamargarrena. Donostiako taldeko kideek eta zaleek gogotik ospatu dute lorpena.
Bera Berak historia egin du Erregina Kopa hamargarrenez irabazita, laugarrena jarraian
Donostiako taldeak Atletico Guardes menderatu du finelan. Exijentzia handiko partida izan da, bi taldeek hiru norgehiagoka jokatu dituztelako hiru egunetan.