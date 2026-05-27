Bera Berak asteazkenean ekingo dio Guerreras Iberdrola Ligako finalari, Rocasaren aurka, Gascan

Finaleko lehen partida Donostian jokatuko dute, 19:15ean, eta bigarrena, ordea, Telden, Kanaria Handian, igandean, Euskal Herriko 19:45ean; hirugarren partida ere jokatu beharko balute, hori ekainaren 3an izango litzateke, asteazkenez, Donostian. EITBk finala emango du, zuzenean. 

Finaleko play-offa hiru partidakoa da; hala, txapeldunak igandean edo datorren asteazkenean lortuko du titulua. Argazkia: Europa Press.

J. E. R. | KIROLAK EITB

Super Amara Bera Berak asteazkenean emango dio hasiera 2025-2026 denboraldiko Guerreras Iberdrola Ligako finalari, Rocasa aurkari, Jose Antonio Gasca pabiloian, Donostian. Finaleko lehen partida Donostian jokatuko dute, 19:15ean, eta bigarrena, ordea, Telden, Kanaria Handian, igandean, Euskal Herriko 19:45ean; hirugarren partida ere jokatu beharko balute, hori ekainaren 3an izango litzateke, asteazkenez, Donostian (19:30ean). EITBk finaleko partida guztiak emango ditu, zuzenean, ETB2Onen eta kirolakeitb.eus-en bidez.

Bera Berak hirugarren urtez jarraian nahi du Liga irabazi, Imanol Alvarez entrenatzailea agur esateko; gainera, lortuz gero, hirugarren aldiz jarraian erdietsiko luke irabaztea denboraldi berean Erregina Kopa eta Iberiar Superkopa.

Bera Berak hamalau partida daramatza galdu gabe, baina Rocasak, Ligako bigarren itzulian, Donostiako taldea menderatzea lortu zuen, 25-24; lehen itzulian, ordea, Bera Bera irten zen garaile, Donostian, 30-27.

Asteartean, Imanol Alvarezek nabarmendu zuen nola txapeldunak “merezita” irabaziko duen, haren iritziz, kontuan izanik bi taldeen arteko partidetan parekotasun handia izan den: “Txapelketako defentsarik sendoenak izan gara”, adierazi du,

Arestian esan bezala, partida 19:15ean hasiko da, eta kirolakeitb.eus-ek eta ETB2Onek zuzenean emango dute.

