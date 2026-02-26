Renovación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La capitana Maitane Etxeberria renueva con el Bera Bera

La jugadora guipuzcoana está disputando su decimotercera temporada en el equipo donostiarra, con el que se encuentra a punto de disputar su partido número 400.
Maitane Etxebarria jugadora del Bera Bera
Euskaraz irakurri: Maitane Etxeberria kapitainak kontratua berritu du Bera Berarekin
author image

E. I. I. | EITB

Última actualización

La capitana Maitane Etxeberria ha renovado con el Super Amara Bera Bera, tal y como ha anunciado este jueves el club donostiarra. La jugadora guipuzcoana está disputando su decimotercera temporada en el Bera Bera, con el que se encuentra a punto de disputar su partido número 400.

Etxeberria busca, con su renovación, “seguir haciendo historia” en el Bera Bera. Tal y como ha señalado, “aquí aprendí lo que significa el esfuerzo”, y, a su juicio, “valores como el sacrificio y el trabajo en equipo son los que nos han llevado a ser quienes somos”; de esta manera, ha querido que el equipo guipuzcoano “siga siendo mi casa”.

La jugadora está a punto de disputar su partido 400 con el Bera Bera; hasta el momento, ha anotado 974 goles.

Balonmano Mujeres deportistas Bera Bera

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X