La capitana Maitane Etxeberria renueva con el Bera Bera

La capitana Maitane Etxeberria ha renovado con el Super Amara Bera Bera, tal y como ha anunciado este jueves el club donostiarra. La jugadora guipuzcoana está disputando su decimotercera temporada en el Bera Bera, con el que se encuentra a punto de disputar su partido número 400.

Etxeberria busca, con su renovación, “seguir haciendo historia” en el Bera Bera. Tal y como ha señalado, “aquí aprendí lo que significa el esfuerzo”, y, a su juicio, “valores como el sacrificio y el trabajo en equipo son los que nos han llevado a ser quienes somos”; de esta manera, ha querido que el equipo guipuzcoano “siga siendo mi casa”.

La jugadora está a punto de disputar su partido 400 con el Bera Bera; hasta el momento, ha anotado 974 goles.