Elba Alvarezek Bera Berarekin berritu du 2026-2027 denboraldirako

Gipuzkoako taldeak irabazi berri duen Erregina Kopako azken fasean, jokalari onenarentzako saria eman diote, eta, gainera, txapelketako golegile nagusia izan da.

Elba Alvarez (Bera Bera)
Eba Alvarez Super Amara Bera Berako jokalaria; Argazkia: EITB
E. I. I. | KIROLAK EITB

Elba Alvarezek Super Amara Bera Berarekin berritu du 2026-2027 denboraldirako, talde gipuzkoarrak ostegun honetan jakinarazi duen arabera.

Talde donostiarrak irabazi berri duen Erregina Kopako amaierako fasearen jokalari onena izendatu dute Jokalari galiziarra, eta, gainera, txapelketako golegile nagusia izan da.

Elba Alvarez, maiatzaren 26an 25 urte beteko dituena, 2024an ailegatu zen Bera Bera taldera: “Momentua ailegatu denean, ez da zalantzarik egon”, adierazi du jokalariak, bere berriketaren inguruan, taldearen web orrialdean jasotako jakinarazpenetan.

Emakume kirolariak Bera Bera Eskubaloia

