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Zuazo Erreginaren Kopatik at geratu da, Elda Prestigioren aurka galduta
Barakaldoko taldeak galdu egin zuen etxean Elda Prestigioren kontra, 19-25, Erreginaren Kopako lehen txandako partidan.
Zuazo eskubaloiko Erreginaren Kopatik kanpo geratu zen astearte honetan, Elda Prestigioren kontra 19-25 galdu ondoren, Barakaldon jokatutako lehen kanporaketaren partidan.
Hasieran, partida berdinduta egon zen: etxekoak ondo kokatuta, Eldaren erasoari erantzun zioten. Hala ere, bisitariak hobeto aritu ziren erasoan, eta 7-10 iritsi ziren atsedenaldira.
Bigarren zatian, Elda Prestigiok, nagusi izaten jarraitu zuenez, garaipena eta bigarren txandarako txartela eskuratu zituen.
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