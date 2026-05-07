Bera Bera eta Beti-Onak, Illunben jokatuko den Erregina Kopari aurre egiteko prest
Erreginaren Koparen 47. edizioak zortzi talde bilduko ditu ostiral honetatik aurrera Illunben (Donostia), Kopako tituluaren bila. Super Amara Bera Bera titulua lortzeko hautagai nagusienetako bat da eta bere laugarren koroa jarraian irabazteko asmoarekin ekingo dio txapelketari. Faboritoak izan arren, taldeak baja garrantzitsuak dauzka, baina Imanol Alvarez entrenatzaileak argi dauka "ondo egiten dakigunean jarri behar da arreta eta une txarrak identifikatu behar dira motzak egiteko, eta onetatik, ahalik eta abantaila handiena atera".
Bestalde, Replasa Beti-Onakek Atletico Guardesen aurkako final-laurdenetako kanporaketa jokatuko du (18:15), lehenagotik ere talde galiziarraren aurrean irudi lehiakorra utzi ondoren. Talde nafarrak Guardesi irabazi dio Guerreras Iberdrola Ligan, eta iazko kopako bidegurutzea ere gogoratzekoa.
Talde gipuzkoarrak Aula Valladoliden aurka neurtuko ditu indarrak (20:30), krisian dagoen eta entrenatzailea aldatu berri duen taldearen aurka. Bestalde, nafarrek Atletico Guardesen aurka jokatuko dute. Atarrabiakoek galiziarren errebantxa gogoari eutsi beharko diote. Gainera, Rocasa-Granollers eta Elda-Sporting la Rioja final-laurdenak ere jokatuko dira.
EITBk aipatutako bi euskal taldeek parte hartzen duten partida guztiak emango ditu.
Super Amara Bera Berak eta Replasa Beti-Onak taldeek Erregina Kopako final laurdenak jokatuko dituzte bihar Illunben. Nafarrek 18:15ean jokatuko dute Atlético Guardésen aurka. Gipuzkoarren txanda 20:30etan izango da, Aula Valladoliden aurka.
