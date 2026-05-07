Bera Bera eta Beti-Onak, Illunben jokatuko den Erregina Kopari aurre egiteko prest

Super Amara Bera Berak Aula Valladoliden aurka jokatuko du final-laurdenetako kanporaketa. Beti-Onak taldeak Atletico Guardes izango du aurkari.
Erreginaren Kopako final-laurdenak jokatuko dituzten taldeen ordezkariak, Illunben.

Erregina Kopako final laurdenak jokatuko dituzten taldeetako ordezkariak

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Erreginaren Koparen 47. edizioak zortzi talde bilduko ditu ostiral honetatik aurrera Illunben (Donostia), Kopako tituluaren bila. Super Amara Bera Bera titulua lortzeko hautagai nagusienetako bat da eta bere laugarren koroa jarraian irabazteko asmoarekin ekingo dio txapelketari. Faboritoak izan arren, taldeak baja garrantzitsuak dauzka, baina Imanol Alvarez entrenatzaileak argi dauka "ondo egiten dakigunean jarri behar da arreta eta une txarrak identifikatu behar dira motzak egiteko, eta onetatik, ahalik eta abantaila handiena atera".

Bestalde, Replasa Beti-Onakek Atletico Guardesen aurkako final-laurdenetako kanporaketa jokatuko du (18:15), lehenagotik ere talde galiziarraren aurrean irudi lehiakorra utzi ondoren. Talde nafarrak Guardesi irabazi dio Guerreras Iberdrola Ligan, eta iazko kopako bidegurutzea ere gogoratzekoa.

Talde gipuzkoarrak Aula Valladoliden aurka neurtuko ditu indarrak (20:30), krisian dagoen eta entrenatzailea aldatu berri duen taldearen aurka. Bestalde, nafarrek Atletico Guardesen aurka jokatuko dute. Atarrabiakoek galiziarren errebantxa gogoari eutsi beharko diote. Gainera, Rocasa-Granollers eta Elda-Sporting la Rioja final-laurdenak ere jokatuko dira.

EITBk aipatutako bi euskal taldeek parte hartzen duten partida guztiak emango ditu.

