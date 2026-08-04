Haitz Gorostidi, Suitzako Pfadi Winterthur taldean: “Hemen, fisikoki, beste gauza bat da”
Gipuzkoarrak Suitzako Ligan jokatuko du, azken bost denboraldiak Guadalajaran eman eta gero. Azken urtean, lesioak izan ditu, baina orain ilusioa du beste herrialde batean eta Europako txapelketa batean ere aritzeko.
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Olaia Luzuriaga, Beti-Onakeko jokalaria: “Hau disfrutatzekoa da”
Super Amara Bera Berak eta Replasa Beti-Onak taldeek Erregina Kopako final laurdenak jokatuko dituzte bihar Illunben. Nafarrek 18:15ean jokatuko dute Atlético Guardésen aurka. Gipuzkoarren txanda 20:30etan izango da, Aula Valladoliden aurka.
Bera Bera eta Beti-Onak, Illunben jokatuko den Erregina Kopari aurre egiteko prest
Super Amara Bera Berak Aula Valladoliden aurka jokatuko du final laurdenetako kanporaketa. Beti-Onak taldeak, berriz, Atletico Guardes izango du aurkari.
Bidasoa Irunek Kopako azken faserako txartela lortu du; Anaitasuna kanpoan geratu da
Irungo taldeak Cajasol Puente Genil 30-36 mendean hartu zuen; beraz, finaleko fasea jokatuko du Alacanten, ekainaren 5etik 7ra. Anaitasuna, ordea, lehiatik at geratu da, Torrelavegaren aurka galdu baitu (30-31).
Zuazok irabazi du Euskal Kopa, Bera Berari oso final parekatua irabazita (23-25)
Zuazo Barakaldok irabazi du Euskal Kopa, Super Amara Bera Bera, maila goreneko liderra, Oñatin mendean hartuta.
Bera Bera vs Aula Valladolid eta Beti-Onak vs Mecalia Atletico Guardes, Kopako final-laurdenetan
Hori izan da astearte honetan Donostiako Aquariumean egindako zozketaren emaitza.