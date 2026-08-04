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Haitz Gorostidi, Suitzako Pfadi Winterthur taldean: “Hemen, fisikoki, beste gauza bat da”

Iragarkia
Haitz Gorostidi
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoarrak Suitzako Ligan jokatuko du, azken bost denboraldiak Guadalajaran eman eta gero. Azken urtean, lesioak izan ditu, baina orain ilusioa du beste herrialde batean eta Europako txapelketa batean ere aritzeko. 

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