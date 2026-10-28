El Zuazo queda eliminado de la Copa de la Reina, tras perder ante el Elda Prestigio

El Zuazo quedó fuera de competición en la Copa de la Reina de balonmano este martes, después de perder 19-25 en el encuentro de primera ronda contra el Elda Prestigio, disputado en Barakaldo este martes.

Al inicio, el partido estuvo igualado, con las locales bien ubicadas y respondiendo a la ofensiva del Elda. Sin embargo, las visitantes estuvieron más acertadas de cara a portería y llegaron 7-10 al descanso.

En la segunda parte, el Elda Prestigio supo mantener la superioridad, por lo que se llevaron la victoria final y el pase a la segunda ronda.