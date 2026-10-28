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El Zuazo queda eliminado de la Copa de la Reina, tras perder ante el Elda Prestigio

El equipo de Barakaldo perdió en casa, 19-25, en el partido de primera ronda de la Copa de la Reina.
El Zuazo, eliminado de la Copa de la Reina

Jugadoras del Zuazo Barakaldo. Foto: Zuazo

Euskaraz irakurri: Zuazo Erreginaren Kopatik at geratu da, Elda Prestigioren aurka galduta
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Última actualización

El Zuazo quedó fuera de competición en la Copa de la Reina de balonmano este martes, después de perder 19-25 en el encuentro de primera ronda contra el Elda Prestigio, disputado en Barakaldo este martes. 

Al inicio, el partido estuvo igualado, con las locales bien ubicadas y respondiendo a la ofensiva del Elda. Sin embargo, las visitantes estuvieron más acertadas de cara a portería y llegaron 7-10 al descanso.

En la segunda parte, el Elda Prestigio supo mantener la superioridad, por lo que se llevaron la victoria final y el pase a la segunda ronda. 

 

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