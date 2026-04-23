Bidasoa Irunek Kopako azken faserako txartela lortu du; Anaitasuna kanporatuta geratu da
Irungo taldeak Cajasol Puente Genil 30-36 mendean hartu zuen; beraz, finaleko fasea jokatuko du Alacanten, ekainaren 5etik 7ra. Anaitasuna, ordea, lehiatik at geratu da, Torrelavegaren aurka 30-31 galdu ondoren.
Bidasoa Irunek Errege Kopako azken fasea jokatuko du ekainaren 5etik 7ra Alacanten, Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil taldeari txapelketako final-zortzirenetan irabazi ondoren: 30-36. Alex Mozasen jokalariek ez zuten partida ondo hasi, baina lehen zatiaren amaiera aldera gol bakarrera jarri ziren, atsedenaldirako hiru minutu baino gutxiago falta zirela. 17nako berdinketarekin joan ziren aldagelara.
Bigarren zatian, talde gipuzkoarrak, defentsa hobetuta, bost goleko errenta lortu zuen amaierarako hamar minuturen faltan. Etxekoek markagailua irauli eta aldea murriztea lortu bazuten ere, Bidasoa Irunek azken garaipena lortu zuen, baita finaleko faserako txartela ere.
Anaitasunak, bestetik, galdu egin zuen Bathco Torrelavegaren aurka (30-31) etxean, eta txapelketatik at geratu zen. Nacho Moyanoren mutilek bisitarien erritmoa eta intentsitatea mantendu zuten, Kisselev kapitainaren eskutik. 7-10eko emaitzak garbi erakutsi zuen bi taldeak irabazteko gogoa zutela. Atsedenaldian, 16-17 aurretik ziren kantabriarrak.
Kantxara bueltan, Anaitasunak berdindu egin zuen Elizondori esker, eta lehen aldiz aurretik jarri zen segundo batzuk geroago. Nafarrek aurrera egin zuten, Kisselev kapitainaren golarekin. Hala ere, Isidoro Martinezek bizirik mantendu zuen Torrelavega, eta Martinezek amaiera bikaina eman zion lanari.
Zure interesekoa izan daiteke
Zuazok irabazi du Euskal Kopa, Bera Berari oso final parekatua irabazita (23-25)
Zuazo Barakaldok irabazi du Euskal Kopa, Super Amara Bera Bera, maila goreneko liderra, Oñatin mendean hartuta.
Bera Bera vs Aula Valladolid eta Beti-Onak vs Mecalia Atletico Guardes, Kopako final-laurdenetan
Hori izan da astearte honetan Donostiako Aquariumean egindako zozketaren emaitza.