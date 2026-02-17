Erreginaren Kopa
Bera Bera vs Aula Valladolid eta Beti Onak vs Mecalia Atletico Guardes, Kopako final-laurdenetan

Hori izan da astearte honetan Donostiako Aquariumean egindako zozketaren emaitza.

Sorteo Copa de la Reina de balonmano
Zozketa Donostiako Aquariumean egin da
author image

EITB

Azken eguneratzea

Super Amara Bera Berak Aula Valladolid izango du aurkari eskubaloiko Erreginaren Kopako final-laurdenetan; Replasa Beti Onakek, ostera, Mecalia Atletico Guardesen aurka jokatuko du.

Horrez gain, astearte honetan Donostiako Aquariumean egindako zozketaren arabera, honako hauek dira fasea osatzen duten beste bi norgehiagokak:

Elda Prestigio - Sporting La Rioja

Rocasa Gran Canaria - KH7 Eskubaloia Granollers

Erreginaren Koparen 47. edizioaren azken fasea maiatzaren 8tik 10era izango da, Illunben. 

 

Eskubaloiko beste lehiaketa batzuk

