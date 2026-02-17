Edukia gorde nahi duzu?
Bera Bera vs Aula Valladolid eta Beti Onak vs Mecalia Atletico Guardes, Kopako final-laurdenetan
Hori izan da astearte honetan Donostiako Aquariumean egindako zozketaren emaitza.
Super Amara Bera Berak Aula Valladolid izango du aurkari eskubaloiko Erreginaren Kopako final-laurdenetan; Replasa Beti Onakek, ostera, Mecalia Atletico Guardesen aurka jokatuko du.
Horrez gain, astearte honetan Donostiako Aquariumean egindako zozketaren arabera, honako hauek dira fasea osatzen duten beste bi norgehiagokak:
Elda Prestigio - Sporting La Rioja
Rocasa Gran Canaria - KH7 Eskubaloia Granollers
Erreginaren Koparen 47. edizioaren azken fasea maiatzaren 8tik 10era izango da, Illunben.
