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Silvia Ederra zendu da, Itxakoko eta Bera Berako jokalari ohia

Nafarroako eskubaloi jokalari ohia irailaren 8an hil da, gaixotasun luze baten ondorioz
La exjugadora de balonmano Silvia Ederra disputando un partido con el Sporting La Rioja. REMITIDA / HANDOUT por SPORTING LA RIOJA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 08/9/2026

Silvia Ederra Sporting La Riojarekin jokatzen. Argazkia: Europa Press

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Silvia Ederra Nafarroako eskubaloi jokalari ohia zendu da astearte honetan, irailaren 8an, 43 urte zituela, gaixotasun luze baten ondorioz.

Ederrak Itxakon, bere jaioterriko Lizarrako klubean, hasi zuen eskubaloi ibilbidea. Klubean 14 denboraldi eman ondoren, Mar Alacant, Castro Urdiales, Sporting La Rioja edo Bera Bera taldeetan jarraitu zuen. Bere kirol ibilbideak 20 urte iraun zuen, non bost liga, hiru Erreginaren Kopa eta Espainiako bost Superkopa irabazi zituen. Gainera, Europako txapelketa jokatu zuen eta Espainiako Selekzioko jokalaria izan zen.

Eskubaloiaren munduak bere heriotza deitoratu du, "Nafarroako emakumezkoen eskubaloiaren erreferente" bezala definitu dute askok.

Emakume kirolariak Bera Bera Eskubaloia

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