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Miguel Etxeberria: “Hobetzeko aukera duen talde polit eta orekatua daukagu”

Iragarkia
Miguel Etxeberria
18:00 - 20:00
Miguel Etxeberria entrenatzailea Replasa Beti-Onakek egin duen denboraldiko aurkezpenean.
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Replasa Beti-Onakek hainbat baja izan ditu aurtengo denboraldirako taldeari dagokionez. Hala ere, “helburuak betetzeko asmoa” dutela azaldu du Miguel Etxeberriak, baita “aurreko denboraldietan egindakoa berregin eta gainditzekoa” ere.

Beti-Onak Emakume kirolariak Eskubaloia

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